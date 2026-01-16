Trump Minnesota'da İsyan Yasası'yla Askeri Müdahale Tehdidi

Trump, Minneapolis protestoları için İsyan Yasası tehdidinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis’te federal göçmenlik uygulamalarına karşı başlayan protestoları bastırmak amacıyla İsyan Yasasını devreye sokabileceğini açıkladı.

Trump'ın açıklaması

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, protestoların kontrol altına alınmaması halinde nadiren kullanılan ve asker görevlendirilmesini içeren İsyan Yasasını yürürlüğe koyacağını belirtti. Trump, "Minnesota’nın yozlaşmış yetkilileri, yasaya uymayıp sadece görevlerini yapmaya çalışan ICE’ın vatanseverlerine saldıran profesyonel kışkırtıcıları ve isyancıları durdurmazlarsa benden önce birçok başkanın yaptığı gibi İsyan Yasası’nı yürürlüğe koyacağım ve bir zamanlar büyük olan bu eyalette yaşanan bu rezalete hızla son vereceğim" ifadelerini kullandı.

İsyan Yasası'nın kapsamı

1807 tarihli İsyan Yasası, aktif görevdeki askeri personelin ABD içinde kolluk görevlerinde görevlendirilmesine izin veriyor.

Olay ve soruşturma

Olay, 7 Ocak tarihinde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin bir kişiyi vurduğu iddiasıyla başladı. Bir ICE görevlisi, göçmenlere yönelik operasyon sırasında aracının içinde olayları izleyen 37 yaşındaki Renee Nicole Good’u ateş ederek öldürdü.

Trump yönetimi, ICE ajanının meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini belirtirken, yerel yetkililer Good’un herhangi bir tehlike oluşturmadığını ifade etti. Kameralara yansıyan görüntülerde ICE ajanlarının caddenin ortasındaki araca yaklaştığı, Good’un aracını uzaklaştırmaya çalıştığı ve bu sırada aracın önünde bulunan bir kişinin sürücüye silahını doğrultup üç el ateş ettiği görülüyordu. Olayla ilgili FBI soruşturma başlattı ve Good’un ölümü protestoların fitilini ateşledi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, MİNNESOTA EYALETİNE BAĞLI MİNNEAPOLİS ŞEHRİNDE FEDERAL GÖÇMENLİK UYGULAMALARINA KARŞI DÜZENLENEN PROTESTOLARI BASTIRMAK İÇİN ASKERİ GÜÇ KULLANILMASININ ÖNÜNÜ AÇAN İSYAN YASASI'NI YÜRÜRLÜĞE KOYABİLECEĞİNİ İFADE ETTİ.