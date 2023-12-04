Bağırsak hastaları için pratik kahvaltılık tarifleri! Bağırsakları yormadan tıkır tıkır çalıştırıyor

Her bir diliminde sağlık dolu lezzetleri hissetmek istiyorsanız, sağlıklı tatlı tarifleriyle tanışmanın tam zamanı! Geleneksel tatlılardan vazgeçmeden, besleyici malzemelerle hazırlanan bu tarifler, hem tatlı krizlerinizi gidermenize yardımcı olacak hem de vücudunuza enerji verecek.

1. Muzlu Çıtır Lokmalar:





İki adet olgun muz, yulaf ezmesi, dövülmüş ceviz veya badem, bal veya akçaağaç şurubu gibi doğal malzemelerle hazırlanan muzlu çıtır lokmalar, enerji dolu ve sağlıklı atıştırmalıklar arayanların favorisi olacak.

Malzemeler:

2 adet olgun muz

1 su bardağı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz veya badem (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı bal veya akçaağaç şurubu

1/2 çay bardağı süt veya badem sütü

1/2 çay bardağı kuru üzüm veya kuru yaban mersini (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı vanilin özütü (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

Yapılış:

Fırını 180 dereceye ısıtın ve bir fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin.

Muzları bir kaba alın ve iyice ezerek püre haline getirin.

Yulaf ezmesini, dövülmüş cevizi veya bademi (varsa), bal veya akçaağaç şurubunu, sütü, kuru üzüm veya yaban mersinini (varsa), tarçını, vanilin özütünü ve bir tutam tuzu ekleyin.

Malzemeleri güzelce karıştırın, homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, ellerinizle yuvarlayarak küçük toplar şeklinde form verin ve yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

Tepsideki topları hafifçe düzleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika veya kenarları altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkan muzlu çıtır lokmaları soğumaya bırakın ve ardından servis yapın.

Bu muzlu çıtır lokmalar, enerji dolu bir atıştırmalık olarak kullanılabilir. Afiyet olsun!

2. Yaban Mersinli Crumble:





Yaban Mersinli Sos:

2 su bardağı taze veya dondurulmuş yaban mersini

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası (isteğe bağlı, sosun koyulaşması için)

1 yemek kaşığı limon suyu

Crumble Üstü İçin:

1 su bardağı yulaf ezmesi



1/2 su bardağı un

1/2 su bardağı esmer şeker

1/4 su bardağı rendelenmiş hindistancevizi (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı tereyağı (soğuk ve küçük parçalara kesilmiş)

Yapılış:

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Yaban mersinli sos için, bir tencerede yaban mersinlerini, toz şekeri ve limon suyunu orta ateşte karıştırarak pişirin. Yaban mersinleri suyunu salıp karışım kaynadığında, mısır nişastasını ekleyerek karışımı koyulaşana kadar karıştırın. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Crumble üstü için, yulaf ezmesi, un, esmer şeker ve isteğe bağlı hindistancevizini bir kasede karıştırın.

Soğumuş yaban mersinli sosu yağlı kağıt serili bir fırın kabına veya bireysel kâselere dökün.

Üzerine crumble karışımını eşit bir şekilde serpiştirin.

Tereyağını ekleyin ve parmaklarınızla karışımı ufalanana kadar ovun.

Fırında yaklaşık 25-30 dakika veya crumble'ın üstü kahverengi olana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak crumble'ı biraz soğumaya bırakın ve ardından isteğe bağlı olarak vanilya dondurma veya süt ile servis yapın. Afiyet olsun!Taze veya dondurulmuş yaban mersinleriyle hazırlanan bu crumble, hem lezzetli hem de vitamin dolu bir tatlı alternatifi sunuyor. Üstelik içeriğindeki yulaf ezmesi ve rendelenmiş hindistancevizi ile sağlıklı yağlar ve lifler de bolca bulunuyor.

3. Yumurtalı Muffin:





Sağlıklı atıştırmalıkların vazgeçilmezi olan yumurtalı muffin, protein ve lif açısından zengin bir seçenek. Ispanak, yeşil soğan veya taze biber gibi sebzelerle de zenginleştirilebilir, böylece hem lezzetli hem de besleyici bir tatlı elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

4 adet yumurta

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ (tercihen ayçiçek yağı)

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı dövülmüş ıspanak (isteğe bağlı, tercihinize göre sebzeler ekleyebilirsiniz)

1/4 su bardağı doğranmış yeşil soğan veya taze biber (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Yapılış:

Fırını 180 dereceye ısıtın ve muffin tepsisini yağlayın veya kağıt muffin kalıpları kullanın.

Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları çırpın.

Yumurtaların üzerine sütü ve sıvı yağı ekleyin, iyice karıştırın.

Unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyin, karışım pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

Rendelenmiş kaşar peyniri, dövülmüş ıspanak, doğranmış yeşil soğan veya taze biber gibi isteğe bağlı malzemeleri ekleyin.

Karışımı muffin kalıplarına paylaştırın. Her bir muffin kabını yaklaşık 2/3 kadar doldurun.

Önceden ısıtılmış fırında, muffinlerin üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kürdan batırarak pişirme durumunu kontrol edebilirsiniz.

Fırından çıkardıktan sonra biraz soğumalarını bekleyin ve ardından muffinleri tepside veya tel ızgaraya alarak tamamen soğumalarını sağlayın.

Soğuyan yumurtalı muffinleri isteğinize göre servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!Bu sağlıklı tatlılar, şeker ve işlenmiş malzemeler içermeyen tarifleriyle sağlıklı yaşamı tatlandırmanın yeni yolu. Hem damak zevkinize hitap edecek hem de vücudunuza sevgiyle bakmanın bir yolu olarak, bu tarifleri denemek için mutfaklarınıza davetlisiniz!