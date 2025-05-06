Bakan Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü'nde Ebelere Ziyaret Gerçekleştirdi

Bakan Memişoğlu'ndan Anlamlı Ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla hastanede görev başındaki ebelere anlam dolu bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ebelerimizin Emeklerine Teşekkür

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabında ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, “Dünya Ebeler Günü vesilesiyle mesai başındaki ebelerimizi ziyaret ettik. Umutla atan küçük kalplerin hikayesine eşlik eden ebelerimizin emekleri tarifsiz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Bakan Memişoğlu, ebelere özveri, sabır ve şefkat gösterdikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla hastanede görevi başındaki ebelere ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla hastanede görevi başındaki ebelere ziyarette bulundu.