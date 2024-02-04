Bu bitkiyi tüketene kış hastalıkları uğramıyor! Günde 1 avuç yeterli

Ateş dikeninin meyveleri, kalp sağlığını korumak ve solunum yollarını açmak için doğanın size sunduğu bir nimet. Peki doğadan gelen bu şifa, sağlığımız üzerinde ne gibi faydalar sağlıyor ve nasıl tüketmemiz gerekiyor. İşte ateş dikeni bitkisi hakkında bilmeniz gerekenler...

ATEŞ DİKENİ NEDİR?



Bu bitki, gül ailesinden gelen, her mevsim yeşil kalan, dikenli bir çalı türü. Ateş dikeninin meyveleri, Avrupa’da birçok ülkede, kalp ritim bozuklukları ve kalp hastalıklarına karşı tedavi amaçlı kullanılıyor.





Ayrıca, solunum yolu enfeksiyonları, boğaz ağrısı, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklarda da şifa kaynağı olan ateş dikeninin, ilaç yapımında da kullanıldığı biliniyor. Bu bitki, parklarda, bahçelerde, saksılarda dekoratif bir görünüm sağlıyor. Ateş dikeninin, tavşan elması, kuş elması, ebem bükü, kirkat gibi farklı isimleri de var.

ATEŞ DİKENİ BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Ateş dikeninin meyveleri, şu şekilde sağlığımıza katkı sağlıyor:

* Yüksek tansiyonu düşürüyor ve normale indiriyor.

* Solunum yolunu rahatlatıyor, nefesi açıyor ve boğaz enfeksiyonlarına iyi geliyor.

* Kalp ve damar sağlığı açısından olumlu etkileri var. Kalp çarpıntısını yatıştırıyor ve kalp ritim bozukluklarına karşı tedavi edici özelliği var.





* Sindirimi kolaylaştırıyor ve bağırsak hareketlerini düzenliyor.

* Enfeksiyonlara karşı etkili bir bitki. Özellikle soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi hastalıklarda şifa kaynağı oluyor.

*Cilt sağlığı için de faydalı. Cildin nemlenmesini sağlıyor ve cilt problemlerini önlemeye yardımcı oluyor.

* Ateş dikeninin faydaları bunlarla sınırlı değil. Ayrıca, ateş dikeninin meyveleri, C vitamini, antioksidan, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum gibi besin değerleri açısından da zengin bir kaynak.

ATEŞ DİKENİ NASIL YETİŞİR?

Ateş dikeninin yetiştirilmesi oldukça kolay. Bu bitki, her türlü toprakta gelişebiliyor. Ancak, killi, kireçli, rutubetli ve iyi drenajlı toprakları daha çok seviyor. Ateş dikeninin, bol ışık istediğini de unutmamak gerekiyor. Bu bitki, susuzluğa dayanıklı olduğu için, çok fazla sulamaya ihtiyaç duymuyor.





Ateş dikeninin, çelik veya tohumla üretimi yapılıyor. Çelikle üretim, tohumla üretime göre daha hızlı ve verimli oluyor. Ateş dikeninin, kış aylarında yapraklarını dökmeyip, yaz ve sonbahar aylarında ise kırmızı, sarı, turuncu renklerde meyveler verir.

ATEŞ DİKENİ NASIL KULLANILIR?

Ateş dikeninin meyveleri, hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebiliyor. Ateş dikeninin meyvelerinden, reçel, jöle, şurup, marmelat, komposto gibi ürünler yapılıyor.





Ateş dikeninin meyveleri, portakal reçeline de eklenebiliyor. Ateş dikeninin meyvelerinin, tatlı bir tadı olduğunu, ancak fazla miktarda yenildiğinde zehirleyici olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Ateş dikeninin meyvelerinin, sağlık açısından faydalarını görmek için, günde bir avuç kadar tüketmek yeterli oluyor.