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Bayrama zayıf girmek isteyenlere altın öneri! Bu şekilde 30 günde 10 kilonuz buhar olacak!

Ramazan ayına girilmesiyle beraber gözler bayrama çevrildi. Fazla kilolalarından şikayetçi olanlara kilo vermek için püf noktalar geldi. Ramazan ayında kilolardan kurtulmak için 5 önemli ipucu haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 00:15
Bayrama zayıf girmek isteyenlere altın öneri! Bu şekilde 30 günde 10 kilonuz buhar olacak!

Ramazan ayı oruç tutanlar için manevi açıdan önemli nokta olurken aynı zamanda kilo verme hedefin olanlar içinde oldukça elverişlidir. Sağlıklı şekilde kilolarından kurtulmak isteyenler vücudun dengesini bozmadan bazı durumlara uyarak 1 ayda 10 kilo verebilir.

1 AYDA 10 KİLO VERDİREN ÖNEMLİ İPUÇLARI
Vücudu sıvıyla doldurarak susuzluğun önlenmesi için sahurda su içilmesi öneriliyor. Ağır yemekler ya da şekerli içeceklerden uzak durun. Bu tür gıdalar gün boyunca daha fazla aç hissetmenizi sağlar.
İftar zamanı kendinizi durdurmanız öneriliyor. Protein, karbonhidrat ve lif açısından zengin besinler tüketilmesi gerekir. işlenmiş karbonhidrattan uzak durarak tam tahıllı ürünler ya da sebze tercih edilmelidir.
İftardan sahura kadar bir tane ana öğün tüketilerek metabolizmayı dengede tutabilirsiniz. Ara öğün ya da atıştırmalıklardan uzak durup yağ yakımını etkileyebilirsiniz.

ramazanda kilo vermeOrucu hurma ile açmanız yapılan araştırmalar neticesinde daha az kalori almanıza yardımcı olmaktadır. Doğal şeker içerdiğinden tokluk hissi sağlar.
Sahurda su içmek önemlidir ancak yemeği su ile aynı anda tüketmekten kaçınılmalıdır. Bu, mide asidinin azalmasına ve sindirim sürecinin bozulmasına neden olabilir.

KEREVİZ SAPI
Kereviz sapı yüzde 95 su olsada bu sağlığın yararları anlamına gelmez. Kereviz potasyum, folik asit, lif zengini olurken K vitamini ihtiyaçlarının yüzde 30'unu karşılamaktadır. 1 porsiyon sadece 6 kalori olurken taze tüketilmesi gerektiğini unutmayınız.

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