Bin yıllık şifa reçetesi! İçine limon eklendiğinde tüm hastalıklara kalkan oluşturuyor

Kış aylarında oluşan enfeksiyonlardan ve hastalıklardan korunmak için bu karışımı mutlaka tüketin! Bir daha hasta olmayacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞAL ANTİBİYOTİK TARİFİ

Eskişehir ilinde havalar artık soğumaya başladı ve hastalıklar arttı. İnsanlar hastalıklardan korunmak için doğal yöntemler araştırıyor. En çok tercih edilen yöntem ise pancar pekmezi. Dükkanında pekmez satışı yapan Ahmet Ünlü pekmezin içinde katkı maddesi olmadığını, 4 farklı çeşit pekmez sattıklarını, bunların üzüm, keçi boynuzu, dut ve pancar pekmezi olduğunu. Pekmezin kansızlığa, demir eksikliğine ve bağırsak tembelliğine iyi geldiğini belirtti. Pekmez tüketen insanlar tahinle ya da yoğurtla karıştırarak tüketebiliyor. Uzun emek gerektiren dut pekmezi yapımıyla ilgilenen Zeynep Yalçıner şu sözleri söyledi; 'Uzun uğraşlar ve zahmetler sonrasında el işçiliği ile hiçbir katkı maddesi bulunmadan üretilen pekmezlerimiz kış aylarında her derde deva oluyor. Dutlar kazanda kaynatılıp şırası elde ediliyor. Uzun süre kaynatılıyor.





Kaynatma işlemi açık yayvan kaplarda yapılıyor ve koyu renk alana kadar kaynatılıyor. Şıra oluşunca köpükler alınıyor ve kaynamayla birlikte pekmez kokusu yayılmaya başlıyor.' Pekmez yüksek şeker içerdiği için iyi bir enerji kaynağı olarak bilinir. Günlük kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ihtiyaçlarını karşılar. Hamile ve emziren kadınların, verem hastalarının, iyileşme dönemindeki kişilerin mutlaka pekmez tüketmesi öneriliyor. Pekmez birçok hastalığa antibiyotik kadar etki gösteriyor. Aynı zamanda içine limon sıkarak tüketirseniz faydalarını ikiye katlayabilirsiniz. İlaçların içinde olan kimyasal maddeler uzun süreçlerde insan vücuduna zarar verdiği için uzmanlar da doğal yöntemlere sık sık vurgu yapıyor. Pekmez ve limon karışımının da vücuda birçok faydası bulunuyor. Pekmez ve limon karışımı öksürüğü geçiriyor. Boğaz ağrıları, kaşıntı ve iltihaplanmaları geçiriyor. Grip ve nezle gibi hastalıklara karşı savaşıyor. İçinde olan demir sayesinde kansızlığı azaltıyor ve kişiyi dinç hale getiriyor. Sinir sistemindeki hücreleri yeniliyor ve enerjiyi artırıyor. Bu karışım tatlı yeme isteğini azaltırken kan dolaşımını da hızlandırıyor ve kilo verme süreçlerine katkı sağlıyor. 3 yemek kaşığı pekmezin içine yarım limon suyu ve 1 su bardağından biraz daha az içme suyu eklenir. Karışım 6 gün uygulanıp bir gün ara verilir. Bu karışımın sabah aç karnına tüketilmesi önerilmektedir.