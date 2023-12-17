Bunları yaparsanız kirpikleriniz bir gecede bembeyaz olabilir!

Kirpiklerin beyazlaması bu yüzden kaynaklanıyor olabilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEYAZLAMA SEBEBİ BU OLABİLİR

Kirpikler yaş ilerledikçe beyazlamaya başlıyor. Yaşlanmaya başlayınca vücuttaki melanin oranı düşüyor ve saç ve tüylerin rengi değişmeye başlıyor. ancak beyazlama sebebi yalnızca yaşlılık olmayabilir. Vitiligo kalıtsak bir cilt hastalığı olarak biliniyor. Bu hastalık vücuttaki melanin kaybına sebep oluyor ve bu şekilde beyaz lekeler oluşabiliyor. Bu hastalığın sebebi henüz tam olarak bilinmese de genetik olabileceği düşünülüyor. Kirpiklerdeki beyazlamanın sebebi genetik ve hormonsal olabiliyor. Genetik durumlarsa eğer ailenizden birinde de kirpikler beyazlamıştır.





Hormonsal sebeplerle beyazlaşıyorsa saçlarda da beyazlama oluşabilir. Blefarit isimli hastalık kirpiklerde beyazlamaya sebep oluyor ve göz kapağı iltihabı olarak biliniyor. Blefarit hastalığının belirtileri kaşıntılı, iltihaplı ya da şişen göz kapakları, gözlerde yanma hissi, yağlı göz kapakları, ışığa karşı hassasiyet, huysuz kirpikler, sulanmış ya da kırmızı gözler, gözün içinde bir şey var gibi hissetmek. Vücutta birçok yeri etkileyen en önemli etkenlerden biri de strestir. Stres sebebiyle saç kökleri ve kirpik kökleri beyazlayabiliyor. Sigara içinde yer alan zararlı maddeler vücudun erken yaşlanmasına sebep oluyor ve sigara içen kişilerin saçları erken beyazlayabiliyor. Kirpiklerde de beyazlamaya sebep olabiliyor. B12 vitamin eksikliği da insanların saç ve kıl yapılarında melanin kaybı yaşamasına sebep oluyor. Eğer bu belirtilerden bazılarını yaşıyorsanız ve kirpiklerinizde beyazlama yaşıyorsanız bir uzmana danışmanızda fayda vardır.