Bunu öğrenince bir daha asla içmeyeceksiniz! Sıcak sıcak zehir yüklüyor

Lezzet olarak ev yapımı doğal çorbalardan hiç de aşağı olmayan ve pratik hazırlık sayesinde sofraya ulaşan hazır çorbalar, kelimenin tam anlamıyla zehir yayıyorlar. Masum görünümünün altında vücudun sistemlerini olumsuz yönde etkileyen sağlıksız bir yapısı olan hazır çorbaları uzmanlar kesinlikle önermiyor.

"Uzmanlar sodyum oranına odaklanıyor"

Hazır çorbalar lezzetli ve çeşitli olduğundan çok sayıda işi tarafından tercih edilmektedir. Sağlık açısından bakıldığında ise aslında ağzınıza koymamanız gereken besinlerin başında gelir.

Uzmanlar, öncelikle sodyum içeriği nedeniyle hazır çorbalara karşı uyarıyor. Hazır çorbaların tuz oranı, evinizde kendi damak tadınıza göre pişirip, dilediğiniz kadar tuz ekleyebileceğiniz çorbalara göre daha yüksektir. Uzmanlar, kalp-damar sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa çorbayı evde hazırlamanız gerektiğini söylerken, Çin tuzuna karşı da uyarıda bulunuyor. Bu bağımlılık yapan madde hazır çorbalarda da az miktarda bulunur.





"Katkı maddeleri içerir"

Pratiklik açısından hazır çorbaların eve çok nadir getirilmesi veya hiç getirilmemesi tavsiye edilir. En büyük sorun bu çorbaların tuz oranının yüksek olması ve yüksek tansiyona neden olabilmesidir. Trans yağ da içeren hazır çorbalar, kalp sağlığı açısından yüksek risk oluşturuyor.

Ayrıca hazır çorbalar da asla tüketmemeniz gereken paketlenmiş yiyeceklerden biridir. Raf ömrünü uzatmak için eklenen katkı maddeleri sağlığa oldukça zararlıdır. Mideyi rahatlatmak ve sindirimi kolaylaştırmak için çorbanın ana yemekten önce tüketilmesi tavsiye ediliyor ancak doğal olmadığı takdirde tüm vücut sistemini olumsuz etkileyebiliyor.

Tüm bu dezavantajları öngörerek hazır çorbaların yerine evde doğal malzemelerle hazırlanmış çorbalar tüketebilirsiniz.