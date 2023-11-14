Canan Karatay, uyurken kilo vermenin sırrını verdi

Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklar ve sağlıklı beslenmeyle ilgili açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Karatay, fazla kilolarından şikayet eden kişileri uyardı. Leptin hormonuna değinen uzman, uyurken de kilo verebileceğinizi vurguladı. "Uyurken kilo verebilirsiniz" diye konuşan Prof. Dr. Karatay, Düzenli ve sağlıklı beslenme konusuna dikkat çekerek yemekten 4-5 saat sonra ortaya çıkan leptin adlı hormonun yağ yaktığını söyledi.

BEYNE 'TOK HİSSET' SİNYALİNİ GÖNDERİYOR!





Leptin vücut ağırlığını ve aynı zamanda enerji dengesini düzenleyen önemli hormanlardan biridir. Yağ hücreleri tarafından üretilen bu hormon, vücuttaki yağ depolarını kontrol ederek iştahı ve enerji tüketimini düzenlemeye destek verir. Yağ dokusundaki büyüklüğe bağlı olarak salgılanan hormonun temel işlevi, beynin hipotalamus diye tanımlanan bölgesini etkiler ve bu kapsamda iştahı da düzenler. Yani leptin hormonu beyne tokluk hissi verir. Sinyal göndererek aşırı gıda tüketimi ihtiyacını ortadan kaldırır.

ÇOK ÖNEMLİ!

Ancak duygusal açlık, obezite gibi durumlar leptin sistemini etkileyebilir. Vücut leptin sinyallerine düzgün yanıt vermeyebilir. Bu, beyindeki açlık sinyalini artırma durumunu ortaya çıkarabilir ve kişinin daha çok yemesine neden olabilir. Bu nedenle leptin hormonunun sağlıklı düzenlenmesi kilo verme ve kilo yönetimi açısından son derece önemlidir.

Sağlıklı yaşam tarzıyla birlikte günlük rutindeki değişiklikler leptin hormonunun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar. Leptin hormonunun etkili aktivasyonu:

- Sağlıklı ve dengeli beslenme,

- Beslenmede aşırıya kaçılmaması. Porsiyon kontrolünun uygulanması.

- Omega 3 gibi sağlıklı yağlar leptin hormonunun daha düzgün çalışmasına yardım eder.

- Dikkatli bir şekilde antrenman yapın. Haftanın 4 günü tempolu yürüyün veya koşun. Yetersiz uykunun leptin hormonu üzerinde olumsuz etkisi vardır. O yüzden iyi uyuyun.

- Kronik stres leptin direncine neden olabilir. Stres yönetimi teknikleriyle leptin hormonunun etkilerini artırarak stresi azaltabilir.

- Bol su tüketimi.

- Fast food yemeyin.