Ciltte meydana gelen o belirtiler diyabet hastalığının belirtisi olabilir

Üzerinde durmadığınız belirtiler oysaki hastalığınızı ortaya çıkartıyor. Diyabet de bu hastalıklardan olurken tüm yaşamı etkisi altına alan diyabet tedavisine erken başlamak önemli. İşte ciltteki o durumlar...

Ciltte meydana gelen o belirtiler diyabet hastalığının belirtisi olabilir
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Diyabet hastalarının yüzde 55'inde görülen cilt sorunlarına dair açıklamalarda bulunan uzmanlardan uyarılar geldi. Tip 1 ve Tip 2 olarak bulunan diyabet türlerinde araştırmalar yapılırken tip 1 de nedenin ne olduğu görülmezken tip 2 ise sıklıkla fazla kilo ya da hareketsizlik durumlardan oluşuyor.

Diyabet hastaların vücutlarında sıklıkla görülen lekeler genellikle yaraya benzetilmektedir. Şeker hastalığına bağlı olarak görülen dermopati, cildinizde küçük, yuvarlak pembe ya da kırmızı lekeler görünüyor. Bu lekeler yara izi gibi görülüyor. 2.5 cm boyutunda olan yamalar zararsız olurken kaşınma ve ağrı durumları görülmemektedir.

diyabet lekeleri

YARALARDAKİ AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

-Yuvarlak ya da oval şekilli olması

-Cilt üzerinde pullu görüntü

-İki bacak ya da her iki kol derisinde belirginlik

-Yaşlılık lekeleriyle karıştırılıyor.

SOĞUK VE TRAVMA

Diyabete bağlı olarak gerçekleşen lekelenmelerin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bunun ciltte önceki travmadan kaynaklanabileceği savunulurken özellikle kronik yüksek kan şekerinden ötürü sinir hasarı olan nöropat olan kişilerde aşırı soğuktan kaynaklandığı söyleniyor.

DİYABET BELİRTİLERİ

-Sürekli susamış hissetmek

-Geceleri sıklıkla tuvalete çıkmak

-Yorgun hissetmek

-Hızlı bir kilo kaybı

-Görüş kalitesinde bulanıklık.

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