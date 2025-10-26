Antalya'da WSES 2025: 12. Dünya Acil Cerrahi Kongresi Belek'te Sona Erdi

Uluslararası uzmanlar travma ve acil cerrahi alanında stratejik yaklaşımlar geliştirdi

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen 'Dünya Acil Cerrahi Kongresi' (WSES 2025), Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlendi. Kongreye Türkiye dahil 56 ülkeden bilim insanları katıldı.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Dünya Acil Cerrahi Derneği işbirliğiyle gerçekleşen organizasyonda, Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz başkanlığındaki ekip, travma ve acil cerrahi alanındaki güncel deneyim ve yaklaşımların paylaşılmasını sağladı.

Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, AA muhabirine kongrede yaklaşık 200 civarında cerrahın travma ve acil cerrahi alanındaki bilimsel deneyimini paylaştığını söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

'Kongre kapsamında, Derneğimiz tarafından benim de direktörlüğünü yaptığım 'Savaş Cerrahisi' kursu düzenledik. Sadece bu kursa, 36 ülkeden meslektaşlarımız katıldı. İşbirliğiyle mükemmel bir sonuç elde ettik. Kursta, bugüne kadar literatürde bilinen 4'lü, 5'li triyaj sisteminin artık gerçek hayatta gerçekçi bir zaman yönetiminde 2'li triyaj haline gelmesi gerektiğiyle ilgili görüşler sunuldu.'

Kongre boyunca 6 salonda farklı ülkelerden gelen cerrahlar sunumlar yaptı ve önemli toplantılar gerçekleştirildi. Program, alanında uzman konuşmacılar ve interaktif oturumlarla zenginleştirildi.

Prof. Dr. Eryılmaz, etkinliğin verimli geçtiğini vurgulayarak, 'Kongreye katılanlar travma ve acil cerrahi alanında stratejik vizyon kazandı. Özellikle gençler, bundan sonraki uluslararası işbirliği anlamında mükemmel mentörler kazandı.' ifadelerini kullandı.

Beş gün süren kongre, Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz ve organizasyon ekibinin değerlendirmesine göre başarılı şekilde tamamlandı.

