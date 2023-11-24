Çin’de Salgın Paniği: Okullar Kapandı, Dünya Sağlık Örgütü Uyardı

Çin’de solunum yolu hastalıkları artış gösteriyor. Kuzeyde zatürree salgını başladı. Dünya Sağlık Örgütü önlem alınmasını istiyor. Okullar tatil edildi.

Çin’de Salgın Paniği: Okullar Kapandı, Dünya Sağlık Örgütü Uyardı
Yayın Tarihi:

Çin’de solunum yolu hastalıkları artıyor

Çin’de son günlerde hastanelere başvuran solunum yolu rahatsızlığı olan hastaların sayısında büyük bir artış yaşandı. Bu durum, “yeni bir salgın tehlikesi mi var” sorusunu akıllara getirdi.

Zatürree salgını endişe yarattı

Çinli yetkililer, ülkenin kuzey kesiminde zatürree vakalarının görüldüğünü duyurdu. Hastalığın grip ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılı olduğunu ifade eden yetkililer, ayrıca soğuk havanın da hastalıkların yayılmasına katkıda bulunduğunu söyledi. Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü, Çinli kurumlardan hastalık hakkında daha fazla bilgi istedi ve insanlara enfeksiyon riskini azaltmak için önlemler almaları çağrısında bulundu. Zatürree hastalarının çoğunun çocuklar olduğu belirtildi. Hastalığın görüldüğü bölgelerde eğitime ara verildiği, bazı öğretmenlerin de hastalığa yakalandığı kaydedildi.

Öne Çıkanlar
İki yıl faizsiz evlilik kredisinde bomba gelişme! Heyecanla bekleniyordu: İlk açıklama geldi İki yıl faizsiz evlilik kredisinde bomba gelişme! Heyecanla bekleniyordu: İlk açıklama geldi
24 Kasım 2023 Cuma Günlük Burç Yorumları: Sağlık, Aşk, İş, Para… Sizi Neler Bekliyor? 24 Kasım 2023 Cuma Günlük Burç Yorumları: Sağlık, Aşk, İş, Para… Sizi Neler Bekliyor?
Sıfır otomobil arayanlar gözüne bu modeli kestirdi! Çinli marka sonunda şaşırtan fiyatıyla Türkiye'de! Sıfır otomobil arayanlar gözüne bu modeli kestirdi! Çinli marka sonunda şaşırtan fiyatıyla Türkiye'de!
Çok Okunanlar
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! İbn-i Sina'nın doğal reçetesi! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! İbn-i Sina'nın doğal reçetesi! Saç Dökülmesine Karşı Etkili Çözüm: Bemiks Evigen ve Bephaneten Ampuller Saç Dökülmesine Karşı Etkili Çözüm: Bemiks Evigen ve Bephaneten Ampuller Yumurtayı soyduktan sonra kabuklarını saklayın! Dışarda parayla satılıyor, binbir derdin devası çıktı Yumurtayı soyduktan sonra kabuklarını saklayın! Dışarda parayla satılıyor, binbir derdin devası çıktı En sağlıklı ve lezzetli çorba pişirme tüyosu! Canan Karatay'ın özel reçetesinden çıktı En sağlıklı ve lezzetli çorba pişirme tüyosu! Canan Karatay'ın özel reçetesinden çıktı Çayınızı kahvenizi sakın bu bardaklarda içmeyin! Her yudumda kansere davet çıkarıyor Çayınızı kahvenizi sakın bu bardaklarda içmeyin! Her yudumda kansere davet çıkarıyor