Çin’de Salgın Paniği: Okullar Kapandı, Dünya Sağlık Örgütü Uyardı

Çin’de solunum yolu hastalıkları artıyor

Çin’de son günlerde hastanelere başvuran solunum yolu rahatsızlığı olan hastaların sayısında büyük bir artış yaşandı. Bu durum, “yeni bir salgın tehlikesi mi var” sorusunu akıllara getirdi.

Zatürree salgını endişe yarattı

Çinli yetkililer, ülkenin kuzey kesiminde zatürree vakalarının görüldüğünü duyurdu. Hastalığın grip ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılı olduğunu ifade eden yetkililer, ayrıca soğuk havanın da hastalıkların yayılmasına katkıda bulunduğunu söyledi. Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü, Çinli kurumlardan hastalık hakkında daha fazla bilgi istedi ve insanlara enfeksiyon riskini azaltmak için önlemler almaları çağrısında bulundu. Zatürree hastalarının çoğunun çocuklar olduğu belirtildi. Hastalığın görüldüğü bölgelerde eğitime ara verildiği, bazı öğretmenlerin de hastalığa yakalandığı kaydedildi.