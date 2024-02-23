Dişlerdeki sarı ve kahverengi lekeleri çıkarmanın kolay yolu! Dişçide acı çekmenize gerek kalmayacak

Dişlerdeki lekeler özellikle dişlerine önem verenler için oldukça sorunlu bir durumdur. Sadece rahatsızlık vermekle kalmaz, psikolojik sorunlara bile yol açabilir. Kahverengi lekelerin neden oluştuğu ya da dişlerden neden çıktığı sorusu bu nedenle en gizemli sorunlardan biridir.





Genel olarak dişlerdeki kahverengi lekeler kişinin yeme içme alışkanlıkları ile doğru orantılıdır. Ayrıca kişinin sağlığı, yaşı ve kronik hastalıkları da kahverengi diş lekelerinin oluşumunda rol oynar. Ancak uzman diş hekimlerine göre kahverengi diş lekelerinin oluşumunu artıran en önemli faktör sigara kullanımıdır.

Sigaranın yanı sıra gün içerisinde çay ve kahve tüketimi de dişlerde kahverengi diş lekelerinin oluşması için yatkınlık yaratıyor. Bu bilgilerin yanı sıra çeşitli kronik hastalıkların da kahverengi diş lekelerine neden olduğu bilinmektedir.





Dişlerde kahverengi leke oluşumunun artmasının nedenleri nelerdir?

Dişlerde kahverengi lekeler neden oluşur? "Dişlerde kahverengi lekeler neden oluşur?" sorusuyla ilgili olarak, dişlerde kahverengi lekelerin oluşumunu teşvik eden birkaç faktör vardır.

Bunlar arasında dişlerde kahverengi lekelerin oluşumunu artıran aşağıdaki nedenler yer almaktadır

Aşırı kahve, çay ve kırmızı şarap tüketimi dişlerde kahverengi lekelerin oluşumunu artırabilir.

Demir içeren gıdalar ve ilaçlar dişlerde kahverengi lekelerin oluşumunu teşvik eder.

Florür içeren gıdaların sık tüketimi dişlerde kahverengi ve gri lekelerin oluşumunu teşvik eder.

Genel olarak dişleri kahverengi lekelenmeye daha yatkın hale getiren faktörler yukarıda sıralanmıştır, ancak genetik nedenler de kahverengi lekelenmenin oluşmasına neden olabilir.





Dişlerdeki kahverengi lekelenmeyi giderme yöntemleri

Dişlerde kahverengi lekelerin oluşması kişilerin sosyal hayatını derinden etkiler. Bu durum, gülümsemekten kaçınan veya kendini hasta hisseden kişiler için bir dizi psikolojik soruna yol açabilir. Bu nedenle dişlerde neden kahverengi lekeler oluşur? Sorusu ve buna paralel kahverengi lekelerin nasıl giderileceği büyük önem taşıyor. Bu nedenle uzman diş hekimleri tarafından şiddetle tavsiye edilen yöntem düzenli diş fırçalamadır.

Diş fırçalamanın yanı sıra ağız bakım suyu ve diş ipi gibi dişleri bakterilerden arındıran ürünlerin kullanımı da önerilmektedir. Bunlara ek olarak karbonat, elma sirkesi, Hindistan cevizi yağı ve portakal kabuğu kullanımının kahverengi lekelerin giderilmesine yardımcı olduğu söylenmektedir.

Dişlerde kahverengi lekelere neden olan içeceklerin tüketilmesi

Özellikle kahve, çay ve kırmızı şarap dişlerde kahverengi lekelerin oluşumunu teşvik eder. Bu bağlamda bu ürünlerin hiç tüketilmemesini önermek doğru değildir. Ancak bu ürünlerin tüketim sıklığını azaltmak ve pipet kullanmak oldukça etkili olabilir. Kahve, çay veya kırmızı şarap içtikten sonra dişlerin fırçalanması da önemlidir. Fırçalamak mümkün değilse, ağzı suyla çalkalamak bir dereceye kadar yeterlidir.





Tartarın neden olduğu kahverengi lekelenme nasıl giderilir?

Tartar, diş kireçlenmesi sonucu plak dişlere yapıştığında oluşur. Bu nedenle dişleri fırçalayarak plağı uzaklaştırmak çok zordur. Bu nedenle uzman bir diş hekimine danışmak gerekir. Tartarın neden olduğu kahverengi lekelerin fırçalama ile giderilmesi zordur, ancak bir diş hekimi tarafından tedavi edilebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken, kişinin dişlerindeki kahverengi lekelerin tartardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının anlaşılmasıdır. Düzenli fırçalamaya rağmen kahverengi lekeler giderilemiyorsa, bunun nedeninin tartar olması muhtemeldir. Bu nedenle bir diş hekimine başvurulmalıdır.





Dişleri Doğru Fırçalamak

Fırçalama kahverengi lekelerle mücadelede birincil yöntemdir. Bu nedenle dişlerinizi düzenli ve doğru bir şekilde fırçalamak çok önemlidir. Bu bağlamda diş fırçalamanın doğru yolu aşağıdaki gibidir;

Diş fırçasını 45° açıyla tutun.

Diş fırçasını ileri geri hareket ettirerek yumuşak bir dokunuşla fırçalayın.

Diş etlerini ve arka dişleri fırçalayın.

Fırçalamadan sonra dili fırçalayın.

Uzman diş hekimleri dişlerin günde iki kez fırçalanmasını önermektedir.





Diş İpi Nasıl Kullanılır ?

Fırçalamadan sonra diş ipi kullanmak kahverengi lekelerin oluşmasını önemli ölçüde önleyebilir.

Diş ipi aşağıdaki şekilde kullanılabilir;

Her bir elin orta parmağının etrafına yaklaşık 40 cm uzunluğunda diş ipi sarın.

Diş ipini baş ve işaret parmağınızla gerin ve dişlerin arasından geçirin.

Diş ipini yavaşça yukarı doğru hareket ettirin.

Kullanılmış diş ipini tekrar kullanmayın

Diş ipi, fırçaların ulaşamadığı alanlara ulaşabildiği için diş plağı oluşumunu önemli ölçüde önleyebilir. Bu da diş plağı oluşumunun neden olduğu kahverengi lekeleri önler.





Diş Beyazlatma Yöntemleri

Dişlerdeki kahverengi lekeler ilerlemişse maalesef diş fırçalama ile giderilemez. Bu gibi durumlarda kahverengi lekeler diş beyazlatma ile giderilebilir.

Bu anlamda diş hekimi tarafından gerçekleştirilen diş beyazlatma işlemi bir saatlik bir seansta gerçekleşir. İlk olarak diş hekimi ağızda oluşmuş olan plağı temizler. Diş hekimi daha sonra özel olarak hazırlanmış bir plağı hastanın ağzına yerleştirir. Yerleştirilen plak, diş beyazlatıcı bir jel içerir. Hastanın ağzına yerleştirilen plak 7-8 saat bekletilerek dişlerin beyazlaması sağlanır.

Diş hekimleri tarafından kullanılan bir diğer yöntem ise yüksek enerjili ışınların kullanılmasıdır. Diş hekimleri hastanın dişlerindeki kahverengi lekelerin durumuna göre bu yöntemlerden birini seçerler.





Diş Beyazlatma Yöntemleri İle Giderilen Kahverengi Diş Lekeleri Tekrar Oluşur Mu?

Diş beyazlatma yöntemi mevcut kahverengi diş lekelerini giderir. Bu nedenle sonradan oluşan diş lekelerine karşı etkisizdir. Ancak diş beyazlatma ile kahverengi diş lekeleri giderilmiş bir kişi dişlerini düzenli olarak fırçalar ve leke oluşumunu teşvik eden ürünlerden mümkün olduğunca kaçınırsa diş lekeleri tekrar oluşmaz.

Diş lekelenmesine neden olan başlıca faktörler kişinin yeme-içme alışkanlıkları ve sigara kullanımı olduğundan, bu konular göz önüne alındığında kahverengi diş lekelerinin tekrar oluşma ihtimali çok düşüktür.