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Diyanet Başkanı Erbaş, Mekke Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Hastanesi'nde hacı adaylarını ziyaret ederek sağlık hizmetlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 18:25
Diyanet Başkanı Erbaş, Mekke Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Diyanet Başkanı Erbaş, Mekke Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke’de bulunan hastaneyi ziyaret ederek sağlık durumunu değerlendirdi. Ziyaret sırasında Sağlık Ekip Başkanı Nadir Aydın ve Başhekim Mehmet Rıdvan Yalçın'dan bilgi alan Erbaş, burada Türk hacı adaylarına sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbaş, hastanenin 400 sağlık personeli ile 85 bin hacıya hizmet verdiğini belirterek, sağlık hizmetlerinin başarıyla sürdüğünü ifade etti. Erbaş, "Hastalarımıza şifa diledik. Hamdolsun sağlık hizmetlerimiz büyük bir başarıyla devam etmektedir. Her yıl geçmiş yıllara göre nitelikli ve kaliteli muayene ve tedavi hizmetleri sunmaktayız" dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışan sağlık ekiplerinin özverisini takdir eden Erbaş, Türkiye’den getirilen ilaçların hastalara ulaştırıldığını duyurdu. "Buraya 8 tır ilaç getirdik. Türkiye'nin büyüklüğünü ve cömertliğini burada da görüyoruz" şeklinde konuştu.

Erbaş ayrıca, hasta hacı adaylarına geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık çalışanlarına gül verdi. Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü gibi önemli isimler de Erbaş’a eşlik etti.

Hastanede tedavi gören hacı adaylarından 72 yaşındaki Ahmet Karakazım, "Hac nasip oldu ve buradaki hizmetten çok memnun kaldım. Muayene olduktan sonra otele geri getirildim" ifadelerini kullandı. 57 yaşındaki Saadet Yetişkin ise, "Doktorlardan çok memnunuz. Türkiye’den buraya getirdikleri ilaçlarla hastalarımıza hızlıca ulaşıyoruz" diye belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke hastanesinin hacı adayları için hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, bu hizmetlerin her yıl daha da geliştirileceğini vurguladı.

Mübarek beldede rahatsızlanan Türk hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke...

Mübarek beldede rahatsızlanan Türk hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Mübarek beldede rahatsızlanan Türk hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke...

Mübarek beldede rahatsızlanan Türk hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

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