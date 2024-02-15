Ekmeği buzdolabına koyanlar hemen çıkarsın! Doğru bilinen bu yanlışla sağlığınızdan olmayın!

Ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezidir. Ancak ekmekleri nasıl sakladığımız da çok önemlidir. Çoğumuz ekmekleri buzdolabında saklıyoruz, böylece daha uzun süre dayanacağını düşünüyoruz. Oysa bu büyük bir yanılgıdır. Ekmekleri buzdolabına koymak, hem ekmeğin bayatlamasını hızlandırır hem de sağlığımız için zararlıdır. Peki, neden mi? İşte cevabı…

BUZDOLABI EKMEĞİ BAYATLATIR MI?

Ekmek, un, su, maya ve tuz gibi basit malzemelerden yapılır. Ekmek pişirildiğinde, içindeki su buharlaşır ve ekmeğin kabarmasını sağlar. Ekmek soğuduğunda, içindeki nişasta kristalleşir ve ekmeğin sertleşmesine neden olur.





Bu olaya retrogradasyon denir. Buzdolabı, retrogradasyonu hızlandıran bir ortamdır. Çünkü buzdolabındaki sıcaklık, nişastanın kristalleşmesi için idealdir. Bu yüzden ekmekleri buzdolabına koyduğumuzda, ekmeğin bayatlaması daha çabuk olur.



BUZDOLABINA NEDEN EKMEK KOYULMAZ?

Ekmekleri buzdolabına koyduğumuzda, ekmeğin bayatlaması dışında başka bir sorun daha ortaya çıkar: Küf! Nemli ve soğuk ortamlarda gelişen küf, bir mikroorganizmadır. Buzdolabı, küf için uygun bir yaşam alanıdır.





Ekmeklerin üzerinde küf oluşması, ekmekleri yiyemeyecek hale getirir. Küflü ekmek yemek, mide bulantısı, kusma, ishal, alerji, astım, enfeksiyon ve hatta kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle ekmekleri buzdolabında saklamak, sağlığımızı tehlikeye atar.



EKMEĞİN BAYATLAMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIZ?

İşte ekmeğin bayatlamaması için aşçıların uyguladığı 6 yöntem:

* Ekmeği dilimlenerek tüketin. Dilimlenmiş ekmek, bütün ekmekten daha yavaş bayatlar.

* Ekmeği buzdolabında değil, dondurucuda saklayın. Buzdolabı, ekmeğin bayatlamasını hızlandırırken, dondurucu, ekmeğin tazeliğini korur.

* Ekmeği oda sıcaklığında en fazla iki gün muhafaza edin. Ekmek, 20ºC civarında, güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

* Ekmeği soğuduktan sonra bütün halde saklayın. Ekmeğin kabuğunu koparmak, ekmeğin su kaybını artırır ve bayatlamasını kolaylaştırır.





* Donmuş ekmeği oda sıcaklığında çözün. Ekmek, dondurucudan çıkarıldıktan sonra tekrar dondurulmamalıdır. Ekmek, oda sıcaklığında yavaşça çözüldüğünde, lezzetini ve yumuşaklığını geri kazanır.

* Sertleşmiş ekmeği su buharı sayesinde yenecek kıvama getirin. Ekmek, kaynar suyun üzerine konulan bir süzgeçte bekletildiğinde, su buharı ekmeğin nemini artırır ve yenilebilir hale gelir.