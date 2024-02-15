Bist 100
9.072,08 0%
DOLAR
30,76 0,03%
EURO
33,07 0,12%
ALTIN
1.970,86 0,15%

Ekmeği buzdolabına koyanlar hemen çıkarsın! Doğru bilinen bu yanlışla sağlığınızdan olmayın!

Ekmekleri buzdolabına koymayın! Çünkü bu hem ekmeğinizi hem de sağlığınızı mahvediyor. Peki, ekmekleri nasıl saklamalıyız? Ekmekleri buzdolabına koyarsak ne olur? Merak edilen o detay haberimizde...

Yayın Tarihi: 15.02.2024 02:17
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 02:47
Ekmeği buzdolabına koyanlar hemen çıkarsın! Doğru bilinen bu yanlışla sağlığınızdan olmayın!

Ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezidir. Ancak ekmekleri nasıl sakladığımız da çok önemlidir. Çoğumuz ekmekleri buzdolabında saklıyoruz, böylece daha uzun süre dayanacağını düşünüyoruz. Oysa bu büyük bir yanılgıdır. Ekmekleri buzdolabına koymak, hem ekmeğin bayatlamasını hızlandırır hem de sağlığımız için zararlıdır. Peki, neden mi? İşte cevabı…

BUZDOLABI EKMEĞİ BAYATLATIR MI?

Ekmek, un, su, maya ve tuz gibi basit malzemelerden yapılır. Ekmek pişirildiğinde, içindeki su buharlaşır ve ekmeğin kabarmasını sağlar. Ekmek soğuduğunda, içindeki nişasta kristalleşir ve ekmeğin sertleşmesine neden olur. 

BUZDOLABINA EKMEK KOYMAK

Bu olaya retrogradasyon denir. Buzdolabı, retrogradasyonu hızlandıran bir ortamdır. Çünkü buzdolabındaki sıcaklık, nişastanın kristalleşmesi için idealdir. Bu yüzden ekmekleri buzdolabına koyduğumuzda, ekmeğin bayatlaması daha çabuk olur.

BUZDOLABINA NEDEN EKMEK KOYULMAZ?

Ekmekleri buzdolabına koyduğumuzda, ekmeğin bayatlaması dışında başka bir sorun daha ortaya çıkar: Küf! Nemli ve soğuk ortamlarda gelişen küf, bir mikroorganizmadır. Buzdolabı, küf için uygun bir yaşam alanıdır. 

KÜF NEDEN OLUR

Ekmeklerin üzerinde küf oluşması, ekmekleri yiyemeyecek hale getirir. Küflü ekmek yemek, mide bulantısı, kusma, ishal, alerji, astım, enfeksiyon ve hatta kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle ekmekleri buzdolabında saklamak, sağlığımızı tehlikeye atar.

EKMEĞİN BAYATLAMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIZ?

İşte ekmeğin bayatlamaması için aşçıların uyguladığı 6 yöntem:

* Ekmeği dilimlenerek tüketin. Dilimlenmiş ekmek, bütün ekmekten daha yavaş bayatlar.

* Ekmeği buzdolabında değil, dondurucuda saklayın. Buzdolabı, ekmeğin bayatlamasını hızlandırırken, dondurucu, ekmeğin tazeliğini korur.

* Ekmeği oda sıcaklığında en fazla iki gün muhafaza edin. Ekmek, 20ºC civarında, güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

* Ekmeği soğuduktan sonra bütün halde saklayın. Ekmeğin kabuğunu koparmak, ekmeğin su kaybını artırır ve bayatlamasını kolaylaştırır.

EKMEK NASIL SAKLANMALI

* Donmuş ekmeği oda sıcaklığında çözün. Ekmek, dondurucudan çıkarıldıktan sonra tekrar dondurulmamalıdır. Ekmek, oda sıcaklığında yavaşça çözüldüğünde, lezzetini ve yumuşaklığını geri kazanır.

* Sertleşmiş ekmeği su buharı sayesinde yenecek kıvama getirin. Ekmek, kaynar suyun üzerine konulan bir süzgeçte bekletildiğinde, su buharı ekmeğin nemini artırır ve yenilebilir hale gelir.

İLGİLİ HABERLER

Toplu para arayanların imdadına yetişti! Özel bankadan 100.000 TL düşük faizli kredi!

Toplu para arayanların imdadına yetişti! Özel bankadan 100.000 TL düşük faizli kredi!

Milyonlarca kişiye canlı yayında duyurdu! Hesaplara o tarihte yatırılacak: Başvuru şartı yok!

Milyonlarca kişiye canlı yayında duyurdu! Hesaplara o tarihte yatırılacak: Başvuru şartı yok!

Yapı Kredi promosyonun feriştahı seçildi! 31.610 TL promosyon dopingi

Yapı Kredi promosyonun feriştahı seçildi! 31.610 TL promosyon dopingi

Son dakika zam kararı! Akşam açıklanan zam sabaha uygulanacak!

Son dakika zam kararı! Akşam açıklanan zam sabaha uygulanacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekmeği buzdolabına koyanlar hemen çıkarsın! Doğru bilinen bu yanlışla sağlığınızdan olmayın!
2
Gençleşmek için sadece 20 gün bunları yiyin! Cildiniz ışıl ışıl parlayacak
3
El Nino’nun gözler üzerindeki korkunç etkisi! Bu hava olayı sağlığımızı da alt üst ediyor
4
Ispanağı böyle yiyenler hastaneden çıkmayacak! Mideden bağırsağa tarumar ediyor
5
Her gün bir bardak içmek cildi güzelleştiriyor! Sadece 3 malzemeli shot tarifi
6
Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün
7
Topuk dikenin çaresi bulundu! Akşamdan ağrılı bölgeye sür, streç filme sar

Ispanağı böyle yiyenler hastaneden çıkmayacak! Mideden bağırsağa tarumar ediyor

Toplu para arayanların imdadına yetişti! Özel bankadan 100.000 TL düşük faizli kredi!

Altın almak için son şans olabilir! O günden sonra bir anda 3000 TL'ye fırlayacak uyarısı!

Sertifikasıyla gelen Bakanlık'ta işe başlıyor! Ticaret Bakanlığı dev personel alımını başlattı

Hamsi ayıklamanın en pratik yolu! Bu yöntemle 2 kilo hamsi 5 dakikada ayıklanacak

Son dakika zam kararı! Akşam açıklanan zam sabaha uygulanacak!

Öğrenciler başvuracak! 10.000 TL+10.000 TL cepleri dolduracak harçlık geliyor

Her gün bir bardak içmek cildi güzelleştiriyor! Sadece 3 malzemeli shot tarifi

Yapı Kredi promosyonun feriştahı seçildi! 31.610 TL promosyon dopingi

Milyonlarca kişiye canlı yayında duyurdu! Hesaplara o tarihte yatırılacak: Başvuru şartı yok!

150.000 TL bayram kredisi ile borçlar sıfırlanıyor! Faizler yerin dibine girdi çıkmıyor

Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi