Erkekler hazır olun! Artık siz de hamile kalabileceksiniz

Bilim dünyasını alt üst eden incelemeler yapılırken Y kromozomu yok olacağı ve erkeklerinde hamile kalabileceği yönünde yorumlar geldi.

Erkekler hazır olun! Artık siz de hamile kalabileceksiniz
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Y kromozomu, erkekliğin sembolü olarak bilinirken sadece güçlü ve dayanıklı olmasıyla birçok işlev görülüyor. Embriyonun cinsiyetinin belirlenmesiyle önemli etken olurken SRY'yi taşırken Y kromozomlarında diğer kromozomlarla kıyaslanarak tek kromozomlu olarak erkekler için yeni sürecin başladığına işaret ediliyor.

X kromozomu, erkeklerde ise bir X ve daha zayıf bir Y kromozomu kalmıştır. Bilim insanları, bu dejenere olma sürecinin olmasıyla beraber Y kromozomunun hepsinin bitirilmesi 4,6 milyon yıl olduğunu yönünde tahminler yapıldı. Son araştırmalar üzerine Y kromozomunun bazı koruyucu mekanizmalara bakılarak Danimarka'da yapılan çalışmalar üzerine Y kromozomunun genler üzerine büyük yapısal değişikliler eğilimli olurken Y kromozomunun palindrom adı verilen özel yapılar geliştirilerek gen kayıpları azalarak mekanizmalar geliştirildi.

erkeklerde hamile olabilir

Y kromozomunun tamamen yok olacağı bu durumun doğurganlık sorunlarına neden olması yönünde iddialar ortaya atıldı. Erkeklerinde hamile kalabileceği yönünde bilgiler ortalıkta gezinirken Y kromozomunun işlevi değiştirilerek kadın çiftlerin veya kısır erkeklerin yardımlı üreme teknikleriyle gebe kalmasının mümkün olduğu düşünülüyor. 

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