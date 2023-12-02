Güzelliğinizin sırrı tek bir domateste gizli! Domatesi ezip içine bir kaşık ekleyin: Ay gibi parlayacaksınız

Cilt bakımına özen gösterenler için domatesli kil maskesi tarifi geldi. Yüzünüzü ışı ışıl parlatacak olan bu yöntem tüm cilt sorunlarınızı ortadan kaldıracak. İşte domatesli kil maskesi malzemeleri ve nasıl yapıldığına tüm detaylar haberimizde.

Güzelliğinizin sırrı tek bir domateste gizli! Domatesi ezip içine bir kaşık ekleyin: Ay gibi parlayacaksınız
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Domates içerisinde olan C vitamini, antioksidan ve likopen maddeleri cildinize faydalı gelirken lekeler, sivilceler, kırışıklıklar ve güneş hasarlarını en aza indiriyor. Cildin nem dengesini sağlamak için gözenekler sıkılaştıran domatesli kil maskesi nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

DOMATESLİ KİL MASKESİ

MALZEMELER

1 adet domates

2 yemek kaşığı kil

domatesli kil maskesi

TARİF

Domatesler yıkanarak kabukları soyulur ve küçük parçalar haline getirilir. Bir kap içerisinde domatesler püre yapılarak blenderdan geçirilir ve rende kullanılır. İçerisinde 2 yemek kaşığı kil konularak krema kıvamına getirilir. Hazırlanan maske yüzünüze ve boynunuza sürülerek 15-20 dakika bekletilir. Sürenin dolmasıyla beraber yüzünüz ılık su ile yardımıyla yıkanarak cilt kurulanır. 

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