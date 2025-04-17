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Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol, Gaziantep'te Bölge Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Gaziantep'te sağlık hizmetlerini değerlendiren bir toplantıya katıldı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:05
Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol, Gaziantep'te Bölge Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Gaziantep'te önemli bir Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirkol başkanlığındaki heyet, kentteki sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini yerinde değerlendirmek amacıyla ziyarette bulundu.

Demirkol, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek sahadaki uygulamalar, karşılaşılan zorluklar ve ihtiyaçlar hakkında önemli bilgiler aldı. Ziyaretin ardından, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Kahramanmaraş'ı kapsayan geniş çaplı Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirildi. Hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların etkin kullanımı ve halk sağlığının geliştirilmesine yönelik kapsamlı planlamalar üzerinde duruldu. Ziyarette, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanı Tacettin Kızılboğa, Göç Sağlığı Daire Başkanı Zehra Uzundurukan, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Hakan Aydoğmuş, İdari İşler Daire Başkanı Muhammed Zahid Kaya ve Toplum Sağlığı Daire Başkanı Dr. Aslıhan Külekçi Uğur da yer aldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Gaziantep'te Bölge...

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Gaziantep'te Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Gaziantep'te Bölge...

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Gaziantep'te Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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