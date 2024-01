Hasta olmak istemeyen bardak bardak içecek! Virüslere karşı doğal kalkan oluşturuyor

Dengesiz hava koşulları, salgın hastalıklar ve sağlıksız beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi oldukça hassas bir yapıya sahip olup direncini ve gücünü kaybeder. İşte soğuk mevsimde bağışıklığınızı güçlendiren 10 yiyecek.

"Fındık, ceviz, badem..."





Fındık, badem, yer fıstığı, ceviz ve ayçiçeği çekirdeği özellikle bağışıklık sisteminiz için faydalı besinlerdir. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından zengin kuruyemişler tüketmek hem bağışıklık sisteminizi güçlendirir hem de gün içerisinde vücudunuzdaki omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin tedarikini güçlendirir.

Fındık özellikle E, B2, B6, folik asit, selenyum, fosfor, potasyum, bakır, magnezyum gibi antioksidanın yanı sıra vitamin ve mineraller açısından zengindir ve bu da onları sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi haline getirir. Bağışıklık sistemi fonksiyonunu desteklemek yaşam kalitenizi artırmaktadır.

"Yoğurt"





Yoğurt içeriğindeki probiyotiklerle hem bağırsak floranızı hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklığı güçlendirerek alerjik hastalıklara karşı da direnci artırarak kolon kanseri riskini azaltır. Yoğurdun laktoz içeriği süte göre daha düşüktür.

Ayrıca yoğurt, hastalıklarla ve enfeksiyonlarla mücadelede rol oynayan T hücrelerinin daha güçlü ve aktif olmasını sağlar. Yoğurtta bulunan faydalı bakteriler mikroorganizmalarla savaşarak bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

"Zeytin yağı"





İnsanlık kadar eski olan zeytinyağı her zaman en şifalı sıvı gıdalardan biri olmuştur. Zeytinyağı, antioksidan özelliklere sahip oleik asit, polifenoller, vitaminler içerir. Zeytinyağında bulunan yağ asitlerinin bağışıklık sisteminin çeşitli fonksiyonlarına büyük katkı sağladığı söylenir.

Zeytinyağı özellikle kış aylarında ortaya çıkabilen grip, nezle ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmaktadır. Zeytinyağının bu hastalıklara yakalanma riskini en aza indirdiği kanıtlanmıştır ve düzenli, dengeli bir diyete dahil edilmelidir.

"C vitamini içeren meyveler"





C vitamininin bağışıklık sisteminde oldukça etkili etkisi vardır. Meyveler antioksidanlar ve özellikle hücre aktivitesini artırmada etkili olan C vitamini sağlar. Beyaz kan hücrelerinin artmasında doğrudan rol oynayan C vitamini en iyi portakal, mandalina, limon, greyfurt, kivi gibi besleyici meyvelerden elde edilir.

"Zencefil"





Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara verilen yanıtı hızlandırır. Zencefilin mantar enfeksiyonları üzerinde en etkili bitki olduğu kanıtlanmıştır. Antiseptik özelliği sayesinde mide ve bağırsak enfeksiyonlarına ve hatta gıda zehirlenmelerine karşı da çok fazla etkili bir bitkidir.

Zencefilin güçlü özellikleri, zencefilde bulunan doğal antioksidanlar olan gingerol ve chagol fenolik bileşiklerinden kaynaklanmaktadır.

"Balkabağı"





Balkabağı özellikle sonbaharda A vitamini açısından oldukça değerli bir besindir. Bağışıklığı güçlendirmek için diyetinize kabak ekleyin. Balkabağı ayrıca fosfor ve kalsiyum içeröektedir. Günde 100 gram alsanız bile yine de günlük vitamin ihtiyacınızı karşılamış olursunuz.

Ayrıca kabak göz, cilt ve üreme sağlığı açısından da oldukça fayda sağlamaktadır.

"Yulaf"





Yulaf, bağışıklık sistemini uyaran özelliklerinin yanı sıra, birçok bilimsel çalışmanın kanser, mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet, yüksek kolesterolün tedavisinde etkili olduğunu gösterdiği "beta-glukan" içerir. Bu nedenle sürekli olarak oğuk algınlığı ve gribe yakalanan ya da yoğun ve stresli bir iş temposu olan kişilerin mutlaka yulaf tüketmesi gerekir. İçerdiği lif ve beta-glukanlar sayesinde sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek olur.

"Yeşil yapraklı sebzeler"





Kahvaltıda ve gün boyu bol miktarda ıspanak, maydanoz, su teresi ve roka yiyin. Karnabahar, brokoli ve Brüksel lahanası, sülforafan bakımından zengin olması ve bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle bol miktarda tüketmeniz gereken besinler arasındadır.

Yeşil sebze yemekleri yiyen kişilerin damar sağlığı, yeşil sebze tüketmeyenlere göre daha güçlü olduğu söylenir. Yeşil sebze tüketerek sindirim sorunlarının da önüne geçilir. Yeşil ve sarı sebzeler aynı zamanda vücudun sağlıklı çalışması için gerekli olan vitamin ve mineralleri de sağlar.