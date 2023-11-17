Her gün bir paket sigara içmenin sonu o hastalığa çıkıyor

KOAH'lı her 10 kişiden yalnızca birinin doktora başvurduğunu belirten ve konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu, solunum yolu hastalıklarının Türkiye'de üçüncü ölüm nedeni olduğunu söyledi ve bu ölümlerin yüzde 61,5'i KOAH'tan kaynaklandığını ifade etti.

Prof. Dr. Eyüboğlu, uzun yıllar boyunca toz ve dumana kronik olarak maruz kalmanın etkileri nedeniyle KOAH'ın belirti ve semptomlarının kişilerde 50'li yaşlarda belirginleştiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, KOAH prevalansının 40 yaş üzerindeki yetişkin kişilerde görülme sıklığının yüzde 20 oranlarında olduğunu aktardı.





Prof. Dr. Eyüboğlu, konuşmasının devamında yaklaşık 20 yıl günde bir paket sigara tüketildikten sonra KOAH'ın geliştiğine dikkat çekerek, hastaların büyük çoğunluğunun şu anda KOAH tanısı aldığını ve geçmişte sigara ya da tütün ürünleri kullanmış olduğuna dikkat çekti. e-sigaranın da akciğerlere normal sigara kadar zarar verdiğini vurgulayan Eyüboğlu, hastalığın yavaş yavaş ilerlediğini ve bu nedenle KOAH'ın geç tanısı nedeniyle hastaların akciğer kapasitesinin önemli bir kısmını kaybettiğini söyledi.