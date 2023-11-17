Her gün bir paket sigara içmenin sonu o hastalığa çıkıyor

Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu, sigara kullanımına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde her 10 KOAH hastasından yalnızca birinin doktora başvurduğunu belirterek, ''Türkiye'de yaklaşık 6 milyon KOAH hastasının sadece 400.000'ine teşhis konulmuştur. Sadece 600.000 kişiyi etkilediği bilinmektedir. Solunum yolu hastalıkları ciddi bir hastalıktır, Türkiye'de üçüncü ölüm nedenidir, ayrıca da bu ölümlerin yüzde 61,5'i KOAH'tan kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

Her gün bir paket sigara içmenin sonu o hastalığa çıkıyor
Yayın Tarihi:

KOAH'lı her 10 kişiden yalnızca birinin doktora başvurduğunu belirten ve konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu, solunum yolu hastalıklarının Türkiye'de üçüncü ölüm nedeni olduğunu söyledi ve bu ölümlerin yüzde 61,5'i KOAH'tan kaynaklandığını ifade etti.

Prof. Dr. Eyüboğlu, uzun yıllar boyunca toz ve dumana kronik olarak maruz kalmanın etkileri nedeniyle KOAH'ın belirti ve semptomlarının kişilerde 50'li yaşlarda belirginleştiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, KOAH prevalansının 40 yaş üzerindeki yetişkin kişilerde görülme sıklığının yüzde 20 oranlarında olduğunu aktardı.

Her gün bir paket sigara içmenin sonu o hastalığa çıkıyor

Prof. Dr. Eyüboğlu, konuşmasının devamında yaklaşık 20 yıl günde bir paket sigara tüketildikten sonra KOAH'ın geliştiğine dikkat çekerek, hastaların büyük çoğunluğunun şu anda KOAH tanısı aldığını ve geçmişte sigara ya da tütün ürünleri kullanmış olduğuna dikkat çekti. e-sigaranın da akciğerlere normal sigara kadar zarar verdiğini vurgulayan Eyüboğlu, hastalığın yavaş yavaş ilerlediğini ve bu nedenle KOAH'ın geç tanısı nedeniyle hastaların akciğer kapasitesinin önemli bir kısmını kaybettiğini söyledi.

Öne Çıkanlar
Aydın’da nereyi gezeceğim? Derdine son! Aydın’ın en ünlü gezilecek beş yeri Aydın’da nereyi gezeceğim? Derdine son! Aydın’ın en ünlü gezilecek beş yeri
Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi başladı! 3 gün içinde giden bu fiyattan koli koli alacak Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi başladı! 3 gün içinde giden bu fiyattan koli koli alacak
Zamana meydan okuyamayan çatal ve kaşıkları parlatıyor! Ev hanımları sabah akşam bu yöntemi deneyecek Zamana meydan okuyamayan çatal ve kaşıkları parlatıyor! Ev hanımları sabah akşam bu yöntemi deneyecek
Çok Okunanlar
Her bir bir tatlı kaşığı tüketen mum gibi eriyor Her bir bir tatlı kaşığı tüketen mum gibi eriyor Yıllar geçse de siz genç kalın! Ünlü profesör gençlik anahtarını verdi: 5 kuralda günden güne gençleşin Yıllar geçse de siz genç kalın! Ünlü profesör gençlik anahtarını verdi: 5 kuralda günden güne gençleşin Çürük sanıp kimse yüzüne bakmıyor! Vücutta iyi gelmediği nokta yok: Tam bir C vitamini deposu Çürük sanıp kimse yüzüne bakmıyor! Vücutta iyi gelmediği nokta yok: Tam bir C vitamini deposu Ter kokusunu şıp diye kesiyor! Kararmış koltuk altlarını bembeyaz yapıyor Ter kokusunu şıp diye kesiyor! Kararmış koltuk altlarını bembeyaz yapıyor Bu yiyecekler ısıtıldığında zehirliyor: Sakın yemeyin Bu yiyecekler ısıtıldığında zehirliyor: Sakın yemeyin