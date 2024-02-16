İbn-i Sina bu yöntemle böbreğindeki kumu döktü! İşte İbn-i Sina reçeteli böbrekleri pak eden o yöntem

İncir, sonbaharın güzide meyvesi olarak bilinir. Hem taze hem de kuru olarak tüketilen incir, kalsiyum, lif, potasyum ve kükürt gibi birçok besin öğesi içerir. Ancak incirin sadece meyvesi değil, sütü de şifalıdır. İncir sütü, henüz olgunlaşmamış incirlerin dalından koparıldığında açığa çıkan beyaz renkli bir sıvıdır. Peki incir sütünün böbrek sağlığına faydaları nelerdir? İşte merak edilenler…

İNCİR SÜTÜ NASIL ELDE EDİLİR?

İncir sütünü elde etmek için doğru dönem tercih edilmelidir. Olgunlaşmış incirlerde sütün miktarı oldukça azdır. Kimi zaman incir yaprakları koparıldığında da bu süt diye adlandırılan madde açığa çıkar.





İncir sütünü kullanırken çok dikkat edilmesi gerekir. Örneğin topladığınızda dudağınıza değdirirseniz yara oluşma ihtimali çok yüksek. Ayrıca incir sütünü doğru bir şekilde saklamak gerekir. Faydalarından doğru bir şekilde yararlanmak için taze kullanmak en doğrusudur.

İNCİR SÜTÜ BÖBREK KUMUNU DÖKER Mİ?

İncir sütünün böbrek kumunun dökülmesinde etkili olduğu iddia edilmektedir. Buna göre, hayvan sütünü incir dalıyla içine biraz incir sütü damlatıp içilirse, böbrekleri temizler ve kumları döker. Bu yöntemin nasıl ve ne kadar işe yaradığına dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak bazı kaynaklarda, incir sütünün idrar söktürücü, antiseptik ve iltihap giderici özellikleri olduğu belirtilmektedir.





Bu sayede, böbreklerde oluşan kum ve taşların atılmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

İNCİR SÜTÜNÜN BÖBREK SAĞLIĞINA FAYDALARI NELERDİR?

İncir sütünün böbrek sağlığına diğer faydaları şunlardır:



* İncir sütü, böbrek enfeksiyonlarını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. İncir sütünün içerdiği benzaldehit adlı madde, bakteri ve virüslere karşı doğal bir koruyucudur. Bu sayede, böbreklerde oluşabilecek enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir.

* İncir sütü, böbreklerde oluşan iltihaplanmayı azaltabilir. İncir sütünün anti-inflamatuar yani iltihap giderici özelliği vardır. Bu sayede, böbreklerde oluşan iltihaplanmayı azaltabilir ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirebilir.





* İncir sütü, böbreklerin kan temizleme görevini destekleyebilir. İncir sütü, kanı temizlemeye ve toksinleri atılmasına yardımcı olabilir. Bu sayede, böbreklerin kan temizleme görevini destekleyebilir ve böbrek yükünü azaltabilir.

İNCİR SÜTÜNÜN BÖBREK SAĞLIĞINA ZARARLARI VAR MIDIR?

İncir sütünün böbrek sağlığına zararları olabileceği de unutulmamalıdır. Özellikle, aşırı miktarda incir sütü tüketmek, böbreklerde kalsiyum birikmesine ve böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Ayrıca, incir sütü alerjisi olan kişilerde, böbreklerde iltihaplanma, kaşıntı, kızarıklık, şişlik gibi reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle, incir sütünü kullanmadan önce doktorunuza danışmanız ve olası yan etkilerine karşı dikkatli olmanız gerekir.