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İlaç raporlarında yeni dönem: Artık o ilaçları aile hekimleri yazabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının, yeni uygulama ile birlikte artık aile hekimleri tarafından yazılabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 12:11
İlaç raporlarında yeni dönem: Artık o ilaçları aile hekimleri yazabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaç raporları ile ilgili alınan yeni kararı kamuoyu ile paylaştı. Işıkhan’ın açıklamasına göre, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaç sayısı arttı. Raporlu kronik Hepatit D ve B, diyabet ve kardiyoloji ilaçları, bu yeni kararla birlikte aile hekimlerine de yazdırılabilecek.

Böylece bu 4 ilaç grubu, artık aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek. Bu yeni uygulama ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ilaca erişiminde kolaylık sağlanması hedefleniyor.

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