Kahvaltısız güne başlamayanlar dikkat! Bu saatler arasında yapmak ömrünüze 20 yıl katacak!

Güne hem sağlık hem de daha keyifli başlamak için kahvaltı öğününü atlamamak gerekiyor. Kış aylarının gelmesi ile her sabah kahvaltı saatiniz değişiklik gösteriyorsa uzman isimden gelen bu bilgileri göz önünde bulundurmanızda fayda var. Detaylar haberimizde…







SİNİR BİLİMCİDEN ÖMRÜ 20 YIL UZATAN TAVSİYE: KAHVALTIYI BU SAATTE YAPIN!

Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarı, doğru genetiğe sahip olmanız, iyi beslenmeniz ve diğer koşulları karşılamanız durumunda mümkündür. Dr. Anthony Youn hayatınızda üç adımı uygulamanızı öneriyor. Öte yandan bir sinir bilimci, kahvaltının hangi saatte yapılmasının ömrü uzattığını belirledi.

Yaşam tarzı değişiklikleri ömrü uzatmak için önemlidir. Ancak kronik bir hastalığınız varsa bu biraz daha tehlikeli olacaktır. Sağlıklı bir yaşam tarzının temeli bu değişiklikleri yapmaktır.

Dr. Anthony Youn, oruç tutmanın ve daha iyi uyumanın daha uzun yaşamanın ilk ipuçları olduğunu söylüyor.

Öncelikle aralıklı oruç tutmanın bağırsakları da iyileştirebilen etkili bir yöntem olduğuna inanan Youn, günde 12 saat bağırsaklarınızla vakit geçirmeniz gerektiğini vurguluyor. Bunun endositoz olarak da bilinen otofajiyi teşvik edeceğini söyledi.

ÖMRÜ YIL UZATACAK KAHVALTI SAATİ

Sinir bilimci Dr. Julia Jones kahvaltı saatinde ortaya çıktı. Bu basit değişikliğin yaşam beklentinizi 20 yıl artırabileceğini söylüyor.

Doktor bunun haftada iki gün 8 saat yemek yiyerek ve 16 saat oruç tutarak sağlanabileceğini açıkladı.

Egzersiz yaparken sağlıklı beslenmenin iyi bir formül olabileceğini söyledi.

Youn, büyük kas gruplarını hedef alan egzersizlerin etkili bir vücut "güçlendirme" alternatifi olduğunu söylüyor.

UYKU DÜZENİ DEĞİŞMELİ

Dr. Youn, yatak odasında karartma perdeleri kullanılmasını ve oda sıcaklığının 20 dereceye ayarlanmasını öneriyor.

Ancak o zaman daha sağlıklı bir uykuya sahip olacak ve sağlıklı bir yaşam için uykuyu "yenileme" sürecini tamamlayacaksınız.