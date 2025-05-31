Kayseri'de Sigarayı Bırakanlara Teşekkür Belgesi Töreni

Kayseri'de Sigarayı Bırakanlara Teşekkür Belgesi Verildi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri çerçevesinde sigarayı bırakan bireylere teşekkür belgesi takdim etti. Tören, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan tarafından hizmet binasında gerçekleştirildi.

Erşan, Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfta bulunarak, her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün tüketimi sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti. Türkiye'de de 100 binin üzerinde insanın tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü, “Sigara ve sigara kullanımı, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türünün ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Akciğer kanserinin yüzde 90'ının sebebi, tütün kullanımıdır. Ayrıca sigara kullanımı, ağız boşluğu, farenks, gırtlak, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, meme, böbrek ve mesane gibi kanser türlerine yol açmaktadır.” şeklinde konuştu.

Sigara kullanımının KOAH, kalp ve damar hastalıklarına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve ağız ile diş sağlığıyla ilgili çeşitli sorunlara neden olduğuna dikkat çeken Erşan, devletin bu konuda bir politika geliştirdiğini vurguladı. Alo 171 gibi 7/24 hizmet veren danışma hatlarının bulunduğuna değinen Erşan, tüm illerde Sigara Bırakma Poliklinikleri bulunduğunu ve Kayseri’de de 5 poliklinik faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Erşan, “Geçen yıl bu polikliniklere 4,016 kişi başvurdu. 1,558 bireye tedavi imkanı sağlandı. 2025 yılının başında ise 1,535 kişi başvurdu ve 671'ine destek sağlandı. Sigarayı bırakan ve en az 1 ay temiz kalan kişilere başarı belgesi vereceğiz.” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

62 yaşındaki Hayrettin Kulak, 1974'ten beri sigara içtiğini belirterek, “Günde 2 paket içiyordum ve sağlığım bozulmuştu. Hocamızın desteği sayesinde sigarayı bıraktım. Yaklaşık 1 aydır sigara içmiyorum ve şimdi kendimi çok iyi hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki veteriner hekim Tuğba İmamoğlu ise oğlunun sayesinde sigarayı bırakmaya karar verdiğini aktararak, “Sigarayı bıraktıktan sonra çok özgürleştiğimi düşünüyorum. İnşallah bir daha içmeyeceğim.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sigarayı bırakan kişilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi verildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, hizmet binasında gerçekleştirilen törende konuşma yaptı.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi verildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, hizmet binasında gerçekleştirilen törende konuşma yaptı.