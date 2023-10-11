Kuru öksürüğü olanlar bu besinleri mutlaka tüketmeli

Beslenme konusundaki önerileri ve hastalıklara yaklaşımıyla bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, soğuk hava sezonunun başlamasıyla birlikte kuru öksürüğe karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra, mevsimsel hastalıklarla mücadelede doğru besinlerin önemine değinen Karatay, kuru öksürük sorununa iyi gelecek besinleri de paylaştı.

Karatay'ın belirttiği besinler arasında özellikle bal, taze zencefil, limon, kekik, balgam söktürücü bitki çayları ve bol su tüketiminin yer aldığı biliniyor. Kuru öksürüğün mevsim geçişlerinde ve soğuk hava şartlarında sıkça yaşanan bir rahatsızlık olduğuna dikkat çeken Karatay, bu besinlerin bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu güçlendirdiğini ve kuru öksürüğün hafifletilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Karatay'ın bu uyarıları, sağlıklı beslenme ve doğru besinlerin tüketiminin, mevsimsel hastalıkların etkilerini azaltmada ve vücudu güçlendirmede nasıl etkili olabileceğini gösteriyor. Özellikle soğuk aylarda vücut direncini artırmak adına doğru beslenme büyük önem taşımakta ve uzmanların önerileri doğrultusunda hareket etmek sağlıklı bir yaşam için kritik bir unsurdur.



Beslenme ve kalp sağlığı konusundaki uzmanlığı ile bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, mevsim geçişlerinin etkisiyle artan kuru öksürük sorununa karşı önemli tavsiyelerde bulundu. Soğuk hava koşullarının vücudu olumsuz etkilediği bu dönemlerde, sıkça karşılaşılan kuru öksürük şikayetlerine doğal çözümler sundu. 'Gıcık' olarak bilinen kuru öksürüğün nedenlerini anlatan Karatay, bu durumu önlemek için neler yapılması gerektiğine dair bilgiler paylaştı.

Karatay, kuru öksürüğün başlaması durumunda hemen doktora koşmanın ve antibiyotik kullanmanın gerekli olmadığını vurguladı. Bunun yerine, doğal yöntemlerle boğaz sağlığını korumanın mümkün olduğunu belirtti. Gargara yapmanın ve buhar banyosu uygulamanın bu dönemde etkili olduğunu dile getirdi. Kuru öksürüğe iyi gelecek besinler arasında özellikle kelle paça tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendireceğini ve yaraların iyileşmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Kelle paça içemeyenler için kemik suyu yapmanın da faydalı bir alternatif olduğuna değinen Karatay, kolesterol endişesi yaşayanlara ise, kolesterolün ani bir yükselmeyle gelmediğini ve doğru besinlerle dengelemenin önemli olduğunu hatırlattı. Yumurta, balık, zeytinyağı gibi besinlerin kuru öksürüğe iyi geldiğini ve zeytinyağı ile gargara yapmanın boğaz sağlığı için olumlu etkiler yaratabileceğini aktardı. Karatay'ın doğal ve sağlıklı beslenmeyle ilgili bu önerileri, vücut direncini artırmak ve mevsimsel hastalıklarla başa çıkmak için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Doğal yöntemlerle vücut sağlığını korumanın, hastalıkların etkilerini azaltmanın ve sağlıklı yaşamanın temelini oluşturuyor.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu önerileri, mevsimsel hastalıklarla mücadelede doğal ve sağlıklı beslenmenin rolünü ön plana çıkarıyor ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmenin, hastalıkların etkilerini azaltmanın anahtarını oluşturuyor. Sağlıklı beslenme ve doğal çözümlerle vücudu güçlendirmenin, mevsimsel değişikliklerin etkilerini azaltarak daha sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temelini oluşturuyor.