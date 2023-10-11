Meme kanseri vücutta ilk bu belirtileri gösteriyor

Meme kanseri konusundaki önemli bilgiler ve farkındalığı artırmak amacıyla Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Kadınlarda sıkça görülen ve yaşam kaybına neden olabilen bu hastalık, bazı belirtilerle kendini gösterir. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Uras, meme kanseri hakkında merak edilen sorulara detaylı cevaplar vererek bu konuda farkındalığı artırmaya yönelik önemli bilgiler paylaştı. İşte detaylar...





MEME KANSERİ KONUSUNDA FARKINDALIK

Meme kanseri, Türkiye ve dünya genelinde kadınlarda en sık görülen ve ölüme neden olan kanser türlerinden biridir. Her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanma riski taşır. Ancak erken teşhis ve etkili tedavi ile bu hastalıktan kurtulmak mümkündür. Prof. Dr. Cihan Uras, meme kanserinin tanısında kullanılan ultrason ve mamografi gibi yöntemlerin önemine vurgu yaparak, erken teşhisin önemini vurguladı. İşte diğer ayrıntılar...





Meme Kanseri Farkındalık Ayı olan Ekim ayında, toplumda bu konuda bilinç oluşturmak ve erken teşhisi desteklemek amacıyla pembe kurdelelerle kampanyalar düzenlenir. Bu süreçte kadınların düzenli olarak kontrollerini yapmaları ve belirtilere dikkat etmeleri büyük önem taşır. Prof. Dr. Cihan Uras'ın cevapları, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik bir rehber niteliği taşır.

Bu bağlamda, meme kanseriyle ilgili bilgi sahibi olmanın ve erken teşhis için düzenli kontrollerin önemini anlamanın, bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmelerinde kritik bir rol oynadığını vurgulamak önemlidir. Prof. Dr. Cihan Uras'ın uzman görüşleri, bu konuda toplumda bilinçlenmeyi ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeyi destekleyerek, meme kanseriyle mücadelede önemli bir adım atılmasına yardımcı olabilir.

Meme kanseri, memenin kötü huylu bir hastalığıdır ve meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu ortaya çıkar. Bu kötü huylu hücreler vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir. Meme kanserinin belirtileri arasında meme içinde ele gelen kitle, meme başından gelen akıntı, meme cildinde portakal kabuğu görünümü, çekinti, ağrı, kızarıklık ve şişme bulunmaktadır. En sık belirti ise ağrısız ele gelen kitledir, ancak her ele gelen kitle meme kanseri olmayabilir, ancak yine de ihmal edilmemelidir.

Meme kanserinin risk faktörleri arasında genetik yatkınlık, aile öyküsü, erken ergenlik, geç menopoz, ırk ve yaş gibi değiştirilemeyen faktörler bulunurken, değiştirilebilen faktörler arasında doğum, emzirme, sigara ve alkol tüketimi, kadınlık hormonu kullanımı ve beslenme yer almaktadır. Kadınlarda meme kanseri riski 40-70 yaş arasında daha yüksektir, ancak her yaşta görülebilir.

Meme kanserinin erken teşhisi için bireyin kendi kendine düzenli olarak muayene yapması önemlidir. Ayrıca, belirli periyotlarda hekim muayenesi ve yaşa uygun tarama yöntemleri, özellikle mamografi, erken teşhiste önemli rol oynar.

Meme kanseri tedavisi evreye göre değişir ve cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi ve akıllı ilaç kullanımını içerir. Cerrahi seçenekler arasında meme koruyucu cerrahi, onkoplastik ameliyatlar ve çeşitli implantlı ameliyatlar bulunur. Radyoterapi ameliyat öncesinde ve sonrasında uygulanabilir. Hormon tedavisi, kemoterapi ve akıllı ilaçlar ise sistemik tedavi yöntemleridir. Tedavideki son gelişmeler, hastalığın evresine bağlı olarak çeşitlilik gösterir ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

Meme kanserinin tedavi süreçlerini ve korunma yöntemlerini anlatan bir metinde, meme koruyucu cerrahi ile mastektomi arasındaki farklara odaklanılıyor. Mastektomi, meme dokusunun tamamının çıkarılması anlamına gelirken, meme koruyucu cerrahide sadece hastalıklı bölüm alınır ve onkoplastik cerrahi ile estetik sonuçlar elde edilebilir. Meme rekonstrüksiyonu ise mastektomi sonrası meme oluşturma işlemidir ve protez kullanımı veya vücuttan alınan dokularla yapılabilir. Bu işlemde tek aşamalı veya birkaç aşamalı seçenekler bulunur.

Hormon pozitif meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerin kadınlık hormonlarına duyarlı olması durumudur. Hormon terapisi, bu hücreleri engelleyerek veya hormon sentezini engelleyerek tedaviyi hedefler.

Meme kanserinden korunmak için değiştirilebilir risk faktörlerinden uzak durulması önemlidir. Bu faktörler arasında sigara, alkol, paketli gıdalar ve hormon kullanımı yer alır. Doğum yapmak ve emzirmek de koruyucu faktörler arasında sayılır. Erken teşhis için kendi kendine meme muayenesi yapılmalı, düzenli kontroller ve tarama programlarına katılmalıdır.

Bu metinde, meme kanseriyle ilgili tedavi seçenekleri, rekonstrüksiyon yöntemleri ve korunma stratejileri hakkında bilgiler verilmektedir. Meme kanseriyle mücadelede hastaların ve potansiyel risk altındaki bireylerin bilinçlenmesi ve düzenli kontrolleri önemli bir rol oynamaktadır.