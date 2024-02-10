Migreni olanlar bu yiyecekleri evinden içeri sokmasın! Baş ağrısını üç kat artırıyor

Baş ağrılarıyla boğuşanların kâbusu olan migren, günlük yaşamı derinden etkileyen şiddetli baş ağrılarına neden olan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu ağrıların tetikleyicileri arasında besinler de önemli bir rol oynuyor. İşte migren atağını başlatabilecek bazı yaygın besinler ve bu konudaki öneriler:

1. Kafein:

Çok fazla kafein almak veya tam tersi, kafein yoksunluğu yaşamak, migren veya baş ağrılarına davetiye çıkarabilir. Kafein alımını dengede tutmak, baş ağrılarını azaltmada önemli bir faktör olabilir.

2. Yapay Tatlandırıcılar:

İşlenmiş gıdalardaki yapay tatlandırıcılar, özellikle aspartam, migren atağını tetikleyebilir. Besin etiketlerini inceleyerek bu tatlandırıcılardan uzak durmak, migren riskini azaltabilir.

3. MSG İçeren Gıdalar:

Monosodyum glutamat (MSG), özellikle bazı insanlarda şiddetli migren ataklarına yol açabilir. İşlenmiş gıdalardan uzak durmak ve doğal besinlere yönelmek, MSG'nin olumsuz etkilerini azaltabilir.

4. İşlenmiş Etler:

Kurutulmuş etlerde bulunan nitrat, migren atağını tetikleyebilir. Sağlıklı bir beslenme planı oluştururken nitrat içeren besinlere dikkat etmek, baş ağrısı riskini azaltabilir.

5. Yıllandırılmış Peynirler:

Yıllandırılmış peynirler ve fermente gıdalardaki tiramin, migren atağını tetikleyebilir. Bu besinleri sınırlamak veya alternatifleri tercih etmek, migren hassasiyetini azaltabilir.

6. Dondurulmuş Gıdalar:

Hızlı tüketilen dondurulmuş yiyecekler, şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Dondurulmuş gıdaları bilinçli bir şekilde seçmek, migren riskini düşürebilir.

7. Tuzlu Yiyecekler:

Tuzlu işlenmiş gıdalar, bazı kişilerde migreni tetikleyebilir. Tuz alımını sınırlamak ve taze, doğal gıdalara yönelmek, migrenin etkilerini azaltabilir.

8. Çikolata:

Çikolata, migren atağını tetikleyebilecek en sık etkenlerden biri olarak düşünülüyor. Çikolata tüketimini kontrol altında tutmak, migren şiddetini azaltabilir.

Ancak unutulmamalıdır ki, migren tetikleyicileri kişiseldir ve her bireyde farklılık gösterebilir. Migren hastalarının kendi vücutlarına nasıl tepki verdiklerini anlamak adına bu besinleri dikkatlice denemeleri önemlidir.