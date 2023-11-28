Öksürük krizleriniz geçmiyorsa bir de bunu deneyin! Tek tarifle öksürük şıp diye kesilecek

Havaların soğumasıyla beraber oluşan öksürük krizlerine çözüm arayanlara mucizevi tarif geldi. Karışımın tadı için merak edenler ise ilaçtan daha iyi olduğu bilgisi verildi.

Öksürük krizleriniz geçmiyorsa bir de bunu deneyin! Tek tarifle öksürük şıp diye kesilecek
Yayın Tarihi:

Öksürük için kullanılan şuruplar, haplar işe yaramazken mucizevi karışım yapıldı. Öksürük şuruplarını içmek zorunda kalmayacağınız bronşit ve kuru öksürük ile başı dertte olanlar için karışımın tarifi haberimizde.

MALZEMELER

400 ml ılık su

2 adet muz

2 yemek kaşığı bal

kuru öksürük karışımı

TARİF

Muzlar soyularak plastik ezici yardımıyla ezilir ve seramik ya da cam kaseye konularak üzerine ılık su eklenir. 30 dakika bekletildikten sonra soğumasıyla beraber bal ilave edilir. Kuruk öksürük için koruyucu etkisi olan bu karışım hazırlanırken güne dört defa 100 ml olması koşuluyla tüketilmesi öneriliyor. Tarifi her gün yenileyerek tazeliğini korumasına özen gösterin. 

Öne Çıkanlar
Artık tanesi 12 liradan satılacak! Yılın üçüncü zammı cepleri yakacak Artık tanesi 12 liradan satılacak! Yılın üçüncü zammı cepleri yakacak
Altın fiyatlarında yeni rekor yakın! Gram altında son fırsat o tarihte görülecek Altın fiyatlarında yeni rekor yakın! Gram altında son fırsat o tarihte görülecek
FOX TV o dizinin fişini çekiyor! Güçlü kadro reytinglere yenildi: İzleyiciler faturayı o oyuncuya kesti! FOX TV o dizinin fişini çekiyor! Güçlü kadro reytinglere yenildi: İzleyiciler faturayı o oyuncuya kesti!
Çok Okunanlar
Her yıl on binlerce kişi bu hastalıktan ölüyor! Akciğerlerde başlıyor: Öksürük ve nefes darlığı varsa... Her yıl on binlerce kişi bu hastalıktan ölüyor! Akciğerlerde başlıyor: Öksürük ve nefes darlığı varsa... Erkekler hazır olun! Artık siz de hamile kalabileceksiniz Erkekler hazır olun! Artık siz de hamile kalabileceksiniz Gün içinde gözünüz kaşınıyorsa aman dikkat! 15-25 yaş arasını yakalayan hastalık ortaya çıktı Gün içinde gözünüz kaşınıyorsa aman dikkat! 15-25 yaş arasını yakalayan hastalık ortaya çıktı Tarlada bol bol yetişiyor! Her tanesi ömre ömür katıyor Tarlada bol bol yetişiyor! Her tanesi ömre ömür katıyor İlaçları çöpe attıracak doğal antibiyotik: Yüz yıllar önce keşfedilmiş İlaçları çöpe attıracak doğal antibiyotik: Yüz yıllar önce keşfedilmiş