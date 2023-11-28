Öksürük krizleriniz geçmiyorsa bir de bunu deneyin! Tek tarifle öksürük şıp diye kesilecek

Öksürük için kullanılan şuruplar, haplar işe yaramazken mucizevi karışım yapıldı. Öksürük şuruplarını içmek zorunda kalmayacağınız bronşit ve kuru öksürük ile başı dertte olanlar için karışımın tarifi haberimizde.

MALZEMELER

400 ml ılık su

2 adet muz

2 yemek kaşığı bal





TARİF

Muzlar soyularak plastik ezici yardımıyla ezilir ve seramik ya da cam kaseye konularak üzerine ılık su eklenir. 30 dakika bekletildikten sonra soğumasıyla beraber bal ilave edilir. Kuruk öksürük için koruyucu etkisi olan bu karışım hazırlanırken güne dört defa 100 ml olması koşuluyla tüketilmesi öneriliyor. Tarifi her gün yenileyerek tazeliğini korumasına özen gösterin.