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Oruç tutarken ağız kokusuna son! Bu yöntem ağız kokusunu bıçak gibi kesiyor

Oruç tutarken özellikle rahatsız olunan durumların başında ağız kokusu gelmektedir. Kötü ağız kokusunu kontrol altına almanın bazı yöntemleri vardır. İşte ağız kokusunu engellemek için yapılması gerekenler...

Yayın Tarihi: 18.03.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 17:45
Oruç tutarken ağız kokusuna son! Bu yöntem ağız kokusunu bıçak gibi kesiyor

Sosyal yaşamda büyük sorunlara neden olan ağız kokusunun bazı nedenleri vardır. Bunlar diş çürükleri, diş eti sorunları olurken diş doktoruna başvuruda bulunmak gerekir. Ağız kokusunun temeli dişlerde ve ağız boşluklarında bakteri salgıladığı sülfürlü bileşiklerdir. Ramazan ayında da uzun süreli açlık ve susuzluk ağız konusunu meydana getirir. Bunun için yapılması gerekenler sıklıkla araştırılırken tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT
Oruç tutarken beslenme alışkanlıkları değişirken uzun süreli açlık ve susuzluk durumları yaşanır. Ağız içerisinde bakterilerin çoğalmasına neden olurken diş çürükleri kötü kokunun sebebidir. Özellikle sahur sonrasında diş hijyenini sağlanması bakteri üremesini azaltır.
Yemeklerden hemen sonra değil, en az bir saat sonra dişlerin fırçalanması, ağız kokusuna yol açan bakteriler en aza indirirken dişlerin zarar görmesinin önüne geçilir. Ağız bakımı için diş fırçalamaya ek olarak ara yüz fırçaları ya da diş ipi kullanılması önerilmektedir.

diş sağlığı
RAMAZANDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KORUNMASI
-Ağız kuruluğu kokunun neden olurken gün içerisinde ağzınızı su ile çalkalayın.
-Ağız hijyenine özen göstermekle beraber diş yüzeyleri ve dil sırtının temiz olması.
-Çay, kahve ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
-Sarımsak ve soğan gibi kokan gıdaları çiğ tüketmekten kaçının.
-Tok tutması için süt, peynir ve yumurta sistemin içeren kötü kokuyu artırır.
-Stresinizi kontrol altında tutun.
-Lokmalarınızı fazla çiğneyin.
-Et ve şarküteri fazla tüketilmemelidir.


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