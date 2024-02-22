Kilo aldırmayan az kalorili atıştırmalık tarifleri! Çayın yanına iyi gidecek

Abur cuburun evrensel bir tanımı yoktur. Abur cubur, pişirilmeden hemen yenebilen, besin değeri düşük ancak kalorisi çok yüksek olan yiyecekleri ifade eder. Kelimenin tam anlamıyla anlamı olmayan abur cubur bir ikiliktir. Abur cuburların sayısı neredeyse sonsuzdur. Tüketime hazır tüm gıdalar, tatlılar gibi tüm çikolatalı ürünler, alkolsüz içecekler ve kola, patates cipsi gibi gazlı içecekler gibi abur cubur olarak sınıflandırılabilir.

Abur cuburun hiçbir besin içeriği yoktur. Bu nedenle çok fazla tüketirseniz vücudunuz gereksiz kalori almış olur. Abur cuburun aşırı tüketimi özellikle ergenlerin gelişimine ve büyümesine zararlıdır. Çok fazla abur cubur yemek, erken yaşlardan itibaren obezite gibi sorunlara yol açabilir. Ancak çok fazla abur cubur yemek yalnızca çok fazla kalori alınmasına neden olur ve çocuğunuzun gelişimi sırasında ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri sağlamaz. Bu nedenle kemik, kas gibi hayati organları gelişemeyen çocuklar, ilerleyen yaşlarda sağlık sorunları yaşayabiliyor.

"Düşük kalorili ve besleyici atıştırmalık"

Abur cubur çabuk tüketildiği için insanların ilgisini çekmektedir. Ellerinde her zaman gün içinde çok çalışmak zorunda olan insanların vazgeçilmezi olan abur cubur bulunur. Ancak uzun süreli abur cubur tüketmek sağlığınız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sizler için besleyiciliği yüksek ve kalorisi düşük atıştırmalıkların bir listesini bir araya getirdik.

Yağsız veya tuzsuz patlamış mısır





Patlamış mısırı herkes sever. Ama mısırları patlattığınız sırada çok fazla yağ kullanıyoruz. Patlamış mısır ise bir dilim tam buğday ekmeğinden çok daha fazla lif içerir ve yağsız, tuzsuz patlattığınız için içerik açısından bir atıştırmalıkla eşdeğerdir. Bu sayede abur cubur yeseniz bile sağlıklı yiyecekler yiyebilirsiniz.

Kuru üzüm ile leblebi





Bozanın vazgeçilmezi olan leblebi ile birlikte tadı kalıcı olan kuru üzüm, insan sağlığına faydalı vitaminler içerir. Bu karışımdan her gün bir avuç tüketmek, günlük olarak abur cubur ihtiyacınızı mümkün olduğunca karşılamanıza yardımcı olacaktır. Tok tutması ve kalorisinin düşük olması bu karışımı diyet listesinin vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor.

Bitter çikolata





Günlük tatlı isteğinizi karşılamak için bitter çikolatayı tek porsiyonda tüketebilirsiniz. Ayrıca yağ yakımını destekleyen bitter çikolatanın normal çikolataya oranla daha az kaloriye sahip olduğu söylenmektedir Bu nedenle bitter çikolata oldukça sağlıklı bir atıştırmalıktır.

Kuruyemiş karışımı





Kuruyemişlerin oldukça besleyici olduğu söylenebilir. Özellikle doymamış yağlar içerdiğinden kalp sağlığı açısından son derece faydalıdır. Kuruyemiş karışımları düşük kalorili olması, değerli mineraller içermesi ve çocuk gelişimini desteklemesi nedeniyle en popüler besleyici atıştırmalıklardan biridir.

Muz





Muz hem lezzet hem de besleyicilik açısından mükemmel bir atıştırmalıktır. İçerdiği sodyum kas kaybını önlediği için uzmanlar antrenman öncesi ve sonrasında tüketilmesini öneriyor. Açlığınızı gidermek için çantanıza bir muz atın ve acıktığınız anda onu yiyin.