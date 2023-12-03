Pazarın en ucuz sebzelerinden biri! Vücuda reset atıp onarıyor: Asıl vitamini yapraklarında çıktı

Vitamin ve minerallerle dolu karnabahar, doğru şekilde tüketildiğinde harikalar yaratır. Uzmanların önerdiği bu sebzenin yaprakları hem faydalı hem de faydalıdır.

YAPRAKLARI YÜKSEK PROTEİN İÇERİR

Protein ihtiyacınızı karşılamak veya bitkisel protein kaynaklarını desteklemek istiyorsanız karnabahar yapraklarını diğer sebzelerle birlikte yiyebilirsiniz. Yüksek lif içeriğiyşe sindirim sistemi ve mide sorunlarına etkili çözüm sağlayabilir.

ZENGİN LİF KAYNAĞI

Karnabaharın genellikle düşük kalorili ve aynı zamanda yüksek lifli olmasıyla bilinir. Getirdiği tokluk hissi karnabaharın kilo vermede tüketilebilir bir besin olmasını sağlar. Yani karnabaharın beyaz yeri kadar yapraklarını da beslenmenize katabilirsiniz.





A VİTAMİNİYLE GÖZLERE FAYDALIDIR

Karnabahar yapraklarındaki A vitamini göz hastalıkları açısından oldukça önemli bir detaydır. Bu vitamin özellikle katarakta iyi geldiği için göz sağlığını iyileştirebilir. Vücuda A vitamini sağlamak için karnabahar yapraklarını tüketebilirsiniz.

HAFIZA SORUNLARINI ETKİLİYOR

Karnabahar yapraklarından yapılan meyve suyu, yapraklarında bulunan thaiamine maddesini ortaya çıkarır. Bu madde Alzheimer hastalığına karşı da beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir. Özellikle yaşlılık hastalıklarından biri olan Alzheimer hastalığının şiddetinin azaltılmasına yardımcı olur.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA İYİ GELİR

Karnabahar yapraklarından alınan su adet ve idrar sorunlarını giderebilir. Düzenli tüketildiğinde idrar kesesini iyileştirici özelliği olabilir. Taş ve kum oluşumunu büyük ölçüde engeller.

CİLDE İYİ GELİR

Karnabahar suyu sivilce sorunlarını ortadan kaldırır. Daha pürüzsüz bir cilt için hücre yenileme özelliğinden yararlanabilirsiniz. Özellikle karnabahar yapraklarıyla ölü deri hücrelerini yenileyebilir. Bu sayede daha canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.

KARNABAHAR NASIL TÜKETİLİR?

Karnabahar haşlanarak, püre haline getirilerek, çorba veya güveçte pişirilerek tüketilebilir. Çiğ yemek gaz ve şişkinliğe neden olabilir. Yemek pişirirken bir miktar kimyon eklemek ve haşladığınız suyunu dökmek gaz problemlerinin önlenmesine yardımcı olabilir.

KARNABAHAR TARİFİ





Malzemeler:

Orta boyda karnabaharın yarısı

100 gram kıyma

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tane havuç

1 tane soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Karnabaharı saplarına ayırıp yıkayarak başlayın. Havuçları yıkayıp soyduktan sonrasında daire şeklinde parçalar halinde kesin. Soğanı küçük parçalarda kesin ve kavurun. Daha sonra kıymayı ekleyip kavurma işlemine devam edin. Tavaya domates salçasını ekleyin. Dilimlenmiş havuçları tavaya ekleyin ve karıştırın.

En son karnabaharı ekleyip tenceredeki sebzelerin hizasına kadar sıcak su ekleyin. Tavaya karabiber ve tuzu eklemeyi unutmayın. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra ocağı ksıık ateşe alın ve 25 dakika pişirin.