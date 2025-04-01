Rektör Hacımüftüoğlu, Bayramda Hasta Çocukları Unutmadı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, Hasta Çocukları Ziyaret Etti
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Rektör Hacımüftüoğlu, bu özel günde, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler vererek onların yüzlerini güldürdü.
Birlik ve Dayanışma Duyguları
Rektör Hacımüftüoğlu, eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu ile birlikte hastane yönetimi, sağlık personeli, hastalar ve ailelerine bayramlarını kutlayarak anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında, “Bayramlar, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği özel zamanlardır” Rektör, devamında, “Sağlık sorunları nedeniyle bayram sevincini hastane ortamında yaşamak zorunda kalan miniklerimizi ve ailelerini ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Onların mutluluğu, bizim de mutluluğumuzdur. Tedavi süreçlerinin en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını temenni ediyor, hepsine acil şifalar diliyorum” Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu da bu ziyaretin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Çocuklarımızın ve ailelerinin moralini yüksek tutmak, onlara manevi destek sunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bayram sevinci, paylaşıldıkça artar” Bu bayramda hastanedeki çocuklara yapılan bu ziyaret, ailelere de moral kaynağı oldu ve bayram coşkusunu paylaştı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağ 2), üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları bayramda ziyaret edip hediyeler verdi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağ 2), üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları bayramda ziyaret edip hediyeler verdi.
Manevi Destek
Rektör, devamında, “Sağlık sorunları nedeniyle bayram sevincini hastane ortamında yaşamak zorunda kalan miniklerimizi ve ailelerini ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Onların mutluluğu, bizim de mutluluğumuzdur. Tedavi süreçlerinin en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını temenni ediyor, hepsine acil şifalar diliyorum” Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu da bu ziyaretin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Çocuklarımızın ve ailelerinin moralini yüksek tutmak, onlara manevi destek sunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bayram sevinci, paylaşıldıkça artar” Bu bayramda hastanedeki çocuklara yapılan bu ziyaret, ailelere de moral kaynağı oldu ve bayram coşkusunu paylaştı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağ 2), üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları bayramda ziyaret edip hediyeler verdi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağ 2), üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları bayramda ziyaret edip hediyeler verdi.
Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu da bu ziyaretin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Çocuklarımızın ve ailelerinin moralini yüksek tutmak, onlara manevi destek sunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bayram sevinci, paylaşıldıkça artar” Bu bayramda hastanedeki çocuklara yapılan bu ziyaret, ailelere de moral kaynağı oldu ve bayram coşkusunu paylaştı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağ 2), üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları bayramda ziyaret edip hediyeler verdi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağ 2), üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları bayramda ziyaret edip hediyeler verdi.
Bu bayramda hastanedeki çocuklara yapılan bu ziyaret, ailelere de moral kaynağı oldu ve bayram coşkusunu paylaştı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağ 2), üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları bayramda ziyaret edip hediyeler verdi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağ 2), üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları bayramda ziyaret edip hediyeler verdi.