Rektör Hacımüftüoğlu, Bayramda Hasta Çocukları Unutmadı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, Hasta Çocukları Ziyaret Etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Rektör Hacımüftüoğlu, bu özel günde, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler vererek onların yüzlerini güldürdü.

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