Serçe parmak alarm veriyor: Hasarların geri dönüşümü yok! “Smartphone Pinky” nedir, nasıl tedavi edilir?

“Smartphone Pinky” olarak adlandırılan ve binlerce kişi tarafından yaşanılan bu durum için uzmanlar, bu tür hasarların geri dönüşümünün olmadığını belirtiyor. Bu durum, teknolojinin karanlık yüzüne dair önemli bir uyarı olarak kabul ediliyor. İşte detaylar...

SERÇE PARMAKTA DEFORMASYON NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Serçe parmakta deformasyon, koldaki üç ana sinirden biri olan ulnar sinirin, dirsek iç tarafında geçtiği bazı anatomik noktalarda sıkışması sonucu meydana gelen bir sağlık sorunudur. Bu durum, “Kubital tünel sendromu” olarak da bilinir. Ulnar sinirin bu bölgelerde sıkışması sonrasında, serçe parmağı ve yüzük parmağının yarısında uyuşma, karıncalanma ve ağrı gelişir. Dirseğin iç tarafında sinir üzerinde meydana gelen çarpmalarda elektrik çarpma hissi gelişir.





Ulnar sinir sıkışmasının ilerlemiş olduğu vakalarda, serçe ve yüzük parmaklarda pençeleşme, el iç kaslarda erime, parmakları birbirine yaklaştırma ve uzaklaştırmada güçlük ve elin kavrama kuvvetinin azalması görülebilecek diğer bulgulardır.

SERÇE PARMAKTA DEFORMASYON NEDEN OLUR, KİMLER RİSK ALTINDA?

Serçe parmakta deformasyonun temel nedeni, uzun süren ekran kullanımı yani akıllı telefon kullanımıdır. Bu kullanım esnasında, akıllı cihazın tutulduğu elin ağırlığa maruz kalması ve bu ağırlığın beşinci parmakla desteklenmesi nedeniyle, eklem kronik bir yüke maruz kalır.

Serçe parmakta deformasyon, erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Dirseğimizi büktüğümüzde ulnar sinir gerilir ve sıkışır. Dirseğin sürekli bükülü pozisyonda kaldığı ve tekrarlayan travmalara maruz kaldığı durumlarda, serçe parmakta deformasyon gelişme riski artar.





Dirseğin özellikle sert bir yüzeye tekrar tekrar yaslanılması, dirsek bükülü pozisyonda sık cep telefonu ile konuşma ve uzun süreli klavye kullanma, boya yapma ve gitar çalma gibi dirsek açma-kapama hareketinin düzenli olarak sık tekrar edilmesi, tekrarlayan yoğun fiziksel aktivite, dirsek bölgesinde sinire bası yapacak şekilde oluşan kitleler, dirsek bükül pozisyonda iken kol üzerine yatmak ve dirsek bölgesindeki eski kırıklara bağlı meydana gelmiş açısal bozukluklar serçe parmakta deformasyonun nedenleri arasındadır.

SERÇE PARMAKTA DEFORMASYON NASIL TEŞHİS VE TEDAVİ EDİLİR?

Serçe parmakta deformasyonun tanısı, fizik muayene ve EMG (elektromiyografi) denen sinir ileti testi ile konur. Fizik muayenede ulnar sinirin motor fonksiyonları ve duyu muayenesi ayrıntılı olarak değerlendirilir. EMG ile sinirin ileti hızı ve kasların elektriksel aktivitesi ölçülür.

Serçe parmakta deformasyonun tedavisi, hastalığın bulunduğu evreye göre değişir. Tedavide ilk amaç, serçe parmakta deformasyon gelişme riskini artıran nedenleri ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla, akıllı telefon kullanımını azaltmak, ergonomik tutuşlar kullanmak, dirseği desteklemek ve korumak gibi önlemler alınabilir.





Ayrıca, antiinflamatuar ilaçlar, fizik tedavi, splint uygulaması ve steroid enjeksiyonu gibi konservatif tedavi yöntemleri de uygulanabilir. Eğer bölgede ağrı ve fonksiyon kaybı mevcutsa, cerrahi tedavi gerekebilir. Cerrahi tedavide, ulnar sinirin sıkıştığı bölgeden serbestleştirilmesi, sinirin başka bir yere taşınması veya dirsek açısının düzeltilmesi gibi yöntemler kullanılabilir.