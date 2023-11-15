Sivilce izlerinden kurtulmak isteyenler deniyor! Bu kür ile ne sivilce ne izi kalıyor

Ülkemizde özellikle genç nüfus arasında yaygın olarak görülen sivilce sorununa çözüm arayışı sürüyor. Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sivilcelerle mücadele eden vatandaşlar için doğal bir tedavi yöntemi önerdi.

Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle bilinen Saraçoğlu, sivilcelere karşı elma sirkesi ve maden suyundan oluşan basit bir kürün etkili olabileceğini belirtti. Bu doğal çözümün malzemeleri ve uygulama şekli hakkında detaylı bilgi veren Saraçoğlu, bazı inatçı vakalarda ceviz yaprağından faydalanılabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sivilce sorunu yaşayanlar için doğal bir kür önerdi. Saraçoğlu'nun önerdiği kürde elma sirkesi ve maden suyu kullanılıyor.





Kürün malzemeleri ve hazırlanışı şöyle:

1 yemek kaşığı doğal elma sirkesi

1 yemek kaşığı doğal maden suyu

Bu iki malzeme karıştırılarak bir kaba alınıyor. Ardından pamuk yardımıyla sivilce bulunan yüz bölgelerine bu karışım yaklaşık 15-20 dakika uygulanıyor.

Uygulama sonrası yüz doğal kükürtlü sabunla yıkanarak temizleniyor. Saraçoğlu, bu işlemi sivilceler geçene kadar günde iki kez, sabah ve akşam olarak tekrarlanmasını öneriyor.

Ayrıca Saraçoğlu, daha inatçı sivilcelerde ceviz yaprağı kaynatmasının da faydalı olabileceğini belirtti. Kaynatılan ceviz yaprakları sivilceli bölgelere pamukla sürülüp bekletiliyor.

Uzmanlar sivilceli hastaların bu doğal yöntemi deneyebileceğini, ancak çok şiddetli durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerektiği uyarısında bulunuyor.