Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı Uyarısı

Prof. Dr. Alper Şener'den Antibiyotik Uyarısı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, solunum yolu enfeksiyonları için antibiyotik tedavisinin kesinlikle yarım bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Okul Çağı Çocukları ve Yaşlılar Daha Fazla Riskte

Prof. Dr. Şener, hava sıcaklıklarındaki dalgalanmaların okul çağı çocukları ve 65 yaş üstü bireyler arasında soğuk algınlığına bağlı zatürre vakalarının artışına neden olduğunu belirtti. Zatürre şüphesinin antibiyotik gerektirdiğinin altını çizen Şener, "Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra çocuklarda tonsilit veya tonsillofarenjit gibi iltihaplar başlayabiliyor ve bu durum akciğere inebiliyor," dedi.

Yanlış Kullanımın Ciddi Sonuçları Vardır

Antibiyotikleri düzensiz veya yarım kullanan hastalar hakkında bilgiler veren Şener, hastaneye yatış yapan zatürre hastalarının çoğunun düzensiz antibiyotik kullanımı sonrasında bu duruma düştüğünü söyledi. "Antibiyotiği gereksiz kullanmak sakıncalıdır; ancak gerekli zamanda kullanmamak da akciğerde iltihabi hadiselere yol açar," diye belirtti.

Antibiyotiklerin Yanlış Kullanımının Zararları

Yanlış antibiyotik kullanımıyla ilgili endişelerini dile getiren Prof. Dr. Şener, evde bulundurulan antibiyotiklerin, başka hastalıklar için reçete edildiği halde gerektiğinden fazla kullanılabildiğini ifade etti. Ayrıca, yanıltıcı bir mantıkla farklı enfeksiyonlar için paylaşımın yapıldığına dikkat çekti.

"Antibiyotiklere dair yanlış algılar, böbreklere, karaciğere, bağırsak sağlığına ciddi zarar verebilir. Bu nedenle yalnızca hekimin kontrolünde ve tavsiyeleri doğrultusunda kullanılmalıdır," şeklinde konuştu.

Hava sıcaklığında yaşanan değişimlerle okul çağı çocuklarında ve 65 yaş üstü kişilerde soğuk algınlığına bağlı zatürrenin görülme sıklığının artış gösteriyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, zatürre şüphesinde antibiyotik kullanımına ilişkin açıklama yaptı.