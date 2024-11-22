Türk Bilim İnsanları 'Milli Kanser İlaç' Projesinde Faz Aşamasına Geçmeyi Amaçlıyor

Farklı üniversite ve araştırma merkezlerinde görev yapan beş bilim insanı, uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları 'milli kanser ilacı' projesinde faz aşamasına geçmeyi hedefliyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Cömert Önder ve Prof. Dr. Mehmet Ay, Houston Methodist Araştırma Enstitüsünden Prof. Dr. Bülent Özpolat, Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Siyah tarafından yürütülen projeye 2014 yılından bu yana devam edilmektedir.

Uzmanlar, üçlü negatif meme kanseri, pankreas, akciğer, deri ve yumurtalık kanserleri gibi birçok kanser türü üzerinde etkili olan Ökaryotik Uzama Faktörü 2 Kinaz (eEF2K) hedefli inhibitörlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu çalışmalar, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKPATENT 9. Uluslararası Buluş Fuarı'nda gümüş ve bronz madalyaya layık görüldü.

Kemoterapi Yan Etkilerini Azaltma Hedefi

Projenin başarılı olması halinde, Türkiye'nin kanser ilacında dışa bağımlılığını sona erdirerek önemli bir ekonomik girdi sağlaması hedefleniyor. Doç. Dr. Ferah Cömert Önder, üçlü negatif meme kanseri, pankreas, akciğer, deri ve yumurtalık kanserleri için etkili ilaç adayları geliştirmek amacıyla 10 yıldır çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Önder, "Kanser tedavisi için yüzlerce molekül tasarlayarak en iyilerini belirlemek amacıyla bilgisayar ortamında çalışmalar gerçekleştirdik. Daha sonra bu moleküllerin laboratuvar ölçeğindeki sentezlerini yaptık" dedi.

Moleküllerin Hedefe Yönelik Etkisi

eEF2K hedefli yapılan çalışmaların önemli sonuçlar verdiğini aktaran Önder, "Bu bulgular ışığında küçük molekül inhibitörlerini eEF2K hedefine yönelik bulma sürecindeyiz" şeklinde konuştu.

Yeni moleküllerin sadece kanser hücrelerine ulaşması için hedefe yönelik tedavi yöntemleri geliştirdiklerini vurgulayan Önder, bu moleküllerin etkinliğini artırmayı ve tümör gelişimini inhibe etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Finans Desteği İhtiyacı

Proje için gerekli finansman ve bütçe desteği sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Önder, toksikoloji çalışmalarının yüksek maliyetli olduğunu, bu süreçte destek bulmanın önemini vurguladı. Özellikle yurt dışında gerçekleştirilen in vivo çalışmalara referansla, ülkemizde de benzer çalışmalar yapmanın hedeflendiğini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hedefe yönelik kanser tedavisi için buluş geliştiren Türk bilim insanları, araştırmalarına sağlanacak finans desteğiyle faz aşamalarını tamamlayarak "milli kanser ilacı" üretmeyi amaçlıyor. Araştırma ekibinde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Cömert Önder, AA muhabirine çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Hedefe yönelik kanser tedavisi için buluş geliştiren Türk bilim insanları, araştırmalarına sağlanacak finans desteğiyle faz aşamalarını tamamlayarak "milli kanser ilacı" üretmeyi amaçlıyor. Araştırma ekibinde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Cömert Önder, AA muhabirine çalışmalara ilişkin bilgi verdi.