Bu yiyecekler ısıtıldığında zehirliyor: Sakın yemeyin

Bu besinleri ısıtarak tüketirseniz zehirlenebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BESİNLERİ ISITARAK YEMEYİN

Her sofrada yer alan pirinç ile ilgili riskleri pek çok insan bilmiyor. Pirinç ısıya dayanıklı ve ısıtıldığı zaman zararlı patojenler ortaya çıkabiliyor. Pişmemiş tahıllar, pişirme işleminde öldürülmeyen Bacillus cereus isimli bakteri içerebiliyor. Bu ise gıda zehirlenmesine sebep olabiliyor. Pirinç uzun süre ısıda kalırsa zehirli maddeler bir o kadar fazla ortaya çıkıyor. Pirincin olabildiğince daha az ısıda pişirilmesi ve daha sonra ısıtılmaması gerekiyor. Patateslerin de yeniden ısıtılması hastalık riskini artırıyor.





Bakteri içinde olan ölümcül toksinler, beyne, sinir ve omuriliğe zarar verip felçlere sebep oluyor. Patateslerin folyoda pişirilmesi bu bakterinin ortaya çıkma ihtimalini artırırken bakteri üreme riskini yükseltiyor. Patateslerin süt, tereyağı, krema gibi malzemelerle ezip yeniden ısıtmak hastalık riskini artırıyor. Ispanak gibi yeşil sebzelerin de yeniden ısıtılmaması gerekiyor. Tekrar ısıtıldığı zaman ateş, grip, baş ağrısı, ense sertliği, kafa karışıklığı, nöbetlere sebep olabiliyor. Hazır salata ve mağazadan alınan yeşillikler listeria isimli bakteri taşıyor ve hastalık risklerini artırıyor. Yumurtanın da tekrar ısıtılması ishal, karın ağrısı, ateş, kusma gibi belirtilere sebep oluyor ve gıda zehirlenmesinin önünü açıyor.