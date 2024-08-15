Türkiye'de M Çiçeği Hastalığına Rastlanmadı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 2024 yılında Türkiye'de M çiçeği (mpox) hastalığına rastlanmadığı bildirildi. Bu hastalık özellikle Afrika kıtasında görülürken, Türkiye'de herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacının olmadığı vurgulandı.

Uluslararası Durum Açıklaması

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, 14 Ağustos 2024 tarihinde Dünya Sağlık Teşkilatı'nın düzenlediği Acil Durum Komitesi Toplantısı sonrasında M çiçeği hastalığının "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" oluşturduğu ilan edildi.

Halk Sağlığına Yönelik Önlemler

Açıklamada, "M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve bilim kurulumuz ile sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir," denildi.