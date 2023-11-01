Türkiye'de uyuz paniği: Bakan Koca korkutan açıklamayı yaptı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki uyuz vakalarındaki artışı açıkladı. Bakan Koca, uyuz vakalarının artışını yakından takip ettiklerini ve bu durumu ciddi bir sorun olarak değerlendirmediklerini belirtti. Genel olarak ülke genelinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış olduğunu ifade etti. Ancak deprem bölgesinde bu artışın yüzde 13 oranında olduğunu söyledi. Deprem bölgesi için beklenenden daha az bir artış olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, Filistin'de Sahra Hastanesi kurulup kurulmayacağına da değinen Bakan Koca, Gazze için bir gemi hastanesinin hazır beklediğini ve 40'a yakın ambulansın planlandığını belirtti. Ayrıca, 8 Koca Yusuf uçağıyla kuvözler, ventilatörler ve jeneratörler gibi sağlık ekipmanlarının gönderildiğini açıkladı. Sağlık ekibi olarak 20 kişinin Filistin'de bulunduğunu ve Refah Sınır Kapısı yakınında ve El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için hazırlıkların tamamlandığını vurguladı. Bu konuda Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içinde olduklarını ve güvenlik sağlandığında operasyonlara hemen başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Bakan Koca'nın açıklamaları, uyuz vakalarındaki artışın Türkiye'de ciddi bir sorun olmadığını ve Filistin'deki sağlık operasyonlarının hazır olduğunu gösteriyor. İşte detaylar...





SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYUZ VAKALARI HAKKINDA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin Filistin'e hediye edildiğini ve 36 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu açıkladı. Ancak, bu hastanede Türkiye'den görevlendirilen sağlık çalışanlarının olmadığını vurguladı. Koca, İsrail'in hastaneyi hedef aldığını hatırlatarak, hastanede onkolojik tedavi gören 80 hasta bulunduğunu ve ilaç tedarikinin yapılamadığı için kanser hastalarının tedavisinin ciddi şekilde aksadığını belirtti. Bu durumu insanlık ve vicdanla bağdaştıramayacaklarını ifade etti.





Bakan Koca, sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınmasının ve bombaların hastaneleri hedef almasının bir savaş suçu olduğunu vurguladı. Çocukların, hastaların ve yaralıların düşmanlıkların mağduru olmaması gerektiğini söyledi. Ancak, savaşın insanlara kin ve intikam duyguları aşıladığını ve bu nedenle savaş suçlarının işlendiğini dile getirdi.

Koca, sessiz kalan insanlığın bir gün bu suçların hesabını vereceğine dikkat çekti ve masumların çığlıklarının herkesin uykusunu böleceğini ve haklarını talep edeceklerini belirtti.

Ayrıca, uyuz vakalarıyla ilgili sorulan bir soruya cevap veren Bakan Koca, uyuz vakalarında ciddi bir artış olmadığını, kısmi bir artış tespit ettiklerini ve bu durumu yakından takip ettiklerini açıkladı. Türkiye genelinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış olduğunu belirtti. Deprem bölgesinde ise bu artışın yüzde 13 oranında olduğunu söyledi, ancak beklenenden daha düşük olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle bir salgın durumundan bahsedilmediğini ve özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu ifade etti.