Yaşınız ilerlese de asla yaşlanmayacaksınız! Ünlü doktor yaşlılığa meydan okuyan sırrı paylaştı
Yaş aldıkça insanlarda tedirginlikler artarken yaş faktörünü engellemek için yeni uygulamalar yapıldı. Yaşlanmayı geciktirmek ve hatta yaşlanmayı durdurmak için gerekli yöntemler haberimizde yer almaktadır.
Yaşlanmayı durdurmak için yapılması gerekenler araştırılırken bazı hücre tedavileri popüler hale geldi. Mantık üzerinden bakıldığında yaşlanmanın temel prensiplerinin farkında olunması gerekir. Yapılan ilginç araştırma sonrasında deneklere kadın ve erkeklerin fotoğraflarına bakmaları ve baktıktan sonra insanların yaşlarını tahmin etmeleri istendi. Yaşlanma durumu hücreler üzerinde bazı durumlar karşısında kişinin vücudunda büyük ölçüde etkileri olduğu gözlemlendi.
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ
64 yaş üstü nispeten sağlıklı 35 erkeğe bu tedavisi uygulanırken HiperBarik oksijen tedavisi, bir buçuk saat süreyle 2-3 atmosfer basıncında yüzde yüzde oksijen düzeyin en yüksek seviyesine ulaşırken yıllarla beraber farklılık gösteren hastalıkların tedavisinde başarılı olmak için kullanılır. Tedavi tek kişilik çember üzerinde 5-6 kişinin bir arada tedavi gördüğü odalar olarak uygulanır.
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ KULLANILAN HASTALAR
Dalgıçların vurgun hastalığında
Dolaşım yetersizliği nedeniyle gangren tehlikesi olan hastalarda
Şeker hastalığı nedeniyle iyileşemeyen yaraların tedavisinde
Geniş yanıklarda
Ağır akciğer hastalıklarında
Karbon monoksit zehirlenmelerinde
Ciddi anemi (kansızlık) hastalıklarında
İnatçı kemik ve doku enfeksiyonlarında
Radyoterapiye bağlı yanıklarda
Tedavi sonrasında 3 ay 60 seans olarak gerçekleşirken HiperBank Oksijen tedavisinden sonra hücreler teomer uzunluklarında yüzde 20 artışla beraber yaşlanan T hücrelerin oranlarında yüzde 10-37 oranında azalma yaşandı. HiperBarik oksijen tedavisinde hücrelerin yaşlanma durumunu en aza indirmek ve hatta durdurmak mümkün. Hücre sağlığını korumak için dengeli ve düzenli beslenilmesi gerekirken vücudun ihtiyaçlarında nem ve vitaminlerin vücut üzerinde denge sağlanır.