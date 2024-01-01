Yaşınız ilerlese de asla yaşlanmayacaksınız! Ünlü doktor yaşlılığa meydan okuyan sırrı paylaştı

Yaşlanmayı durdurmak için yapılması gerekenler araştırılırken bazı hücre tedavileri popüler hale geldi. Mantık üzerinden bakıldığında yaşlanmanın temel prensiplerinin farkında olunması gerekir. Yapılan ilginç araştırma sonrasında deneklere kadın ve erkeklerin fotoğraflarına bakmaları ve baktıktan sonra insanların yaşlarını tahmin etmeleri istendi. Yaşlanma durumu hücreler üzerinde bazı durumlar karşısında kişinin vücudunda büyük ölçüde etkileri olduğu gözlemlendi.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

64 yaş üstü nispeten sağlıklı 35 erkeğe bu tedavisi uygulanırken HiperBarik oksijen tedavisi, bir buçuk saat süreyle 2-3 atmosfer basıncında yüzde yüzde oksijen düzeyin en yüksek seviyesine ulaşırken yıllarla beraber farklılık gösteren hastalıkların tedavisinde başarılı olmak için kullanılır. Tedavi tek kişilik çember üzerinde 5-6 kişinin bir arada tedavi gördüğü odalar olarak uygulanır.





HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ KULLANILAN HASTALAR

Dalgıçların vurgun hastalığında

Dolaşım yetersizliği nedeniyle gangren tehlikesi olan hastalarda

Şeker hastalığı nedeniyle iyileşemeyen yaraların tedavisinde

Geniş yanıklarda

Ağır akciğer hastalıklarında

Karbon monoksit zehirlenmelerinde

Ciddi anemi (kansızlık) hastalıklarında

İnatçı kemik ve doku enfeksiyonlarında

Radyoterapiye bağlı yanıklarda

Tedavi sonrasında 3 ay 60 seans olarak gerçekleşirken HiperBank Oksijen tedavisinden sonra hücreler teomer uzunluklarında yüzde 20 artışla beraber yaşlanan T hücrelerin oranlarında yüzde 10-37 oranında azalma yaşandı. HiperBarik oksijen tedavisinde hücrelerin yaşlanma durumunu en aza indirmek ve hatta durdurmak mümkün. Hücre sağlığını korumak için dengeli ve düzenli beslenilmesi gerekirken vücudun ihtiyaçlarında nem ve vitaminlerin vücut üzerinde denge sağlanır.