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Yerli 'Biyokalem' ile Hasarlı Dokulara Yenilikçi Çözüm

Kocaeli'de geliştirilen el tipi biyoyazıcı, hasarlı dokuların onarımında devrim yaratacak.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 11:55
Yerli 'Biyokalem' ile Hasarlı Dokulara Yenilikçi Çözüm

Kocaeli'de Devrim Yaratan Biyoteknoloji Gelişimi

Kocaeli merkezli AdBioInk firması tarafından TÜBİTAK desteği ile geliştirilen el tipi biyoyazıcı, hasarlı dokuların onarımına yönelik önemli bir adım atmıştır. Bu yenilikçi cihaz, taşınabilirliği ve kullanıcı dostu tasarımı ile dikkat çekiyor.

Üç Boyutlu Biyobaskı Teknolojisi

AdBioInk'in kurucusu ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Bal Öztürk, 3 boyutlu biyobaskı teknolojilerinin genellikle laboratuvar ortamlarında yüksek maliyetli cihazlarla sınırlı kaldığı düşüncesinden hareketle, doğrudan hasta üzerinde uygulanabilir bir çözüm geliştirmeye karar verdiklerini belirtti.

Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından, yerli ve milli "biyokalem" cihazı üretildi. CE belgesi ile patent süreci tamamlanan bu cihaz, rejeneratif tıpta yenilikçi çözümler sunarak hasarlı dokuların üzerinde doğrudan uygulama yapıma imkân tanıyor.

Acil Servislerde Kullanım Fırsatları

700 gram ağırlığındaki cihaz, tasarımı sayesinde acil servislerde etkin bir şekilde kullanılabileceğini düşündürüyor. Doç. Dr. Öztürk, "Acil servise gelen derin yarası olan bir hasta, bu cihazla kolaylıkla tedavi edilebilir" diyerek cihazın potansiyelini vurguladı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Öztürk, cihazın klinik kullanıma uygun olmasının yanı sıra, yapay organ uygulamalarında da kullanılabileceğini belirtti. Örneğin, yapay kalp ve akciğer gibi organların direkt basılması için çalışmalarını sürdürüyorlar. Geliştirdikleri biyoyazıcının kilogram başına ihracat değerinin yaklaşık 10 bin dolar olduğunu belirten Öztürk, Amerika ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeye ürün gönderdiklerini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Öztürk, farklı modeller üzerinde çalışmalarının sürdüğünü ve önümüzdeki yıl model sayısını beşe çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

Kocaeli'de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması tarafından hasarlı dokuların onarımına yönelik...

Kocaeli'de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması tarafından hasarlı dokuların onarımına yönelik el tipi biyoyazıcı geliştirildi.

Kocaeli'de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması tarafından hasarlı dokuların onarımına yönelik...

Kocaeli'de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması tarafından hasarlı dokuların onarımına yönelik el tipi biyoyazıcı geliştirildi.

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