10 Yaşındaki Badmintoncu Muhammed Emin Gözkaman'ın Hedefi: Zirveye Tırmanmak

Badminton alanında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde eden 10 yaşındaki Muhammed Emin Gözkaman, kariyerinin zirvesine ulaşarak Türk bayrağını gururla dalgalandırmayı amaçlıyor. Ailesinin desteğiyle 7 yaşında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği spor okuluna katılan Gözkaman, burada Milli Takım Antrenörü ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Mert Tunço ile tanıştı.

Ulusal ve Uluslararası Başarılar

Kısa sürede yeteneğiyle ön plana çıkan Gözkaman, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli şampiyonalarda dikkat çekici başarılar kazandı. Mayıs ayında Bursa’da gerçekleştirilen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda çift erkekler kategorisinde bronz madalya elde etti. Ayrıca, Bulgaristan’da katıldığı U11 ve U13 Uluslararası Badminton Turnuvası’nda U11 tek erkeklerde ve U13 çift erkeklerde gümüş madalya ile döndü.

Disiplin ve Hedefler

Antrenmanlarını aksatmadan sürdürmeye devam eden genç sporcu, uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor. Gözkaman, uluslararası arenada Türk bayrağının dalgalandığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, "Kürsüye çıkmak çok güzel bir duyguydu. Türk bayrağının dalgalandığını görmek çok güzel bir duyguydu. İnşallah, yeniden dereceler elde ederek bayrağımızı görmek nasip olur," diyor.

Antrenörün Görüşü

Antrenör Mert Tunço, Muhammed’in Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın spor okullarından keşfedilen önemli yetenekler arasında yer aldığını ifade etti. "Muhammed ile birlikte çalışmak son derece keyifli. Onun elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Hedefimiz, teklerde ve çiftlerde ülkemize altın madalyalar kazandırmak," diyen Tunço, haftada 6 gün antrenman yaptıklarını ve öğrencisinin son derece disiplinli bir sporcu olduğunu vurguladı.

Badmintonda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde eden 10 yaşındaki Muhammed Emin Gözkaman, kürsünün zirvesine çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Badmintonda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde eden 10 yaşındaki Muhammed Emin Gözkaman, kürsünün zirvesine çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.