Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 0-1 Göztepe — Janderson’ın Golü

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Gaziantep FK, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Janderson 68. dakikada skoru belirledi. Maç detayları, kadrolar ve hakemler.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 16:49
Trendyol Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü 68. dakikada Janderson kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Göztepe’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Bokele’nin kafa vuruşunda kaleci Zafer, köşeden meşin yuvarlağı çıkardı.

63. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Dennis’in, Boateng’e yaptığı müdahalenin ardından hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltıda topun başına geçen Bayo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.

68. dakikada Cherni’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Janderson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

76. dakikada Luis Perez’in geri pasında Juan’ın ceza sahası içinde kaleci Zafer ile karşı karşıya kaldı. Juan’ın, Zafer’i geçip dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

80. dakikada ani gelişen Göztepe atağında ceza sahası solunda topla buluşan Dennis’in rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleciden döndü.

81. dakikada sağ kanattan Bayo, pasıyla topla buluşan Camara’nın düzeltip yaptığı vuruş kaleci Lis, meşin yuvarlağı kurtardı.

89. dakikada sol kanattan Bacuna’nın ortasında ceza sahası içinde Lungoyi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+1. dakikada Lungoyi’nin sol taraftan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa penaltı noktası üzerinde bulunan Arda’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Stat ve hakemler

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Kadrolar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek (Juninho Bacuna dk. 77), Drissa Camara, Deian Sorescu (Christopher Lungoyi dk. 73), Kacper Kozlowski, Emmanuel Boateng, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Myenty Abena, Ali Osman Kalın, Enver Kulasin, Rob Nizet

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Novatus Miroshi (Furkan Bayır dk. 88), Cherni (Ogün Bayrak dk. 90+3), Junior Olaitan (Efkan Bekiroğlu dk. 75), Juan Santos (Allan Godoi dk. 88), Janderson (Sabra dk. 90+3)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Ruan, Tibet Durakçay

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Detaylar

Gol: Janderson (dk. 68) (Göztepe)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Kevin Rodrigues, Boateng (Gaziantep FK); Janderson, Miroshi (Göztepe)

