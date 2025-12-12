DOLAR
Denizli Fenerbahçeliler Derneği'nde Aday Sayısı İkiye Çıktı — Utku Karataş Resmen Aday

Denizli Fenerbahçeliler Derneği'nde Mart seçimleri öncesi Utku Karataş adaylığını açıkladı; mevcut başkan Erhan Balaman sürecin hayırlı olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:25
Denizli Fenerbahçeliler Derneği'nde Mart ayında yapılacak seçimler öncesi başkanlık yarışına bir aday daha eklendi. Uzun süredir adı konuşulan Utku Karataş, resmen başkan adaylığını açıkladı.

Karataş: Daha aktif, birlikçi ve görünür bir dernek

Adaylığını duyururken dernek üyelerine seslenen Utku Karataş, yeni dönemde daha aktif, daha birlikçi ve daha güçlü bir dernek hedeflediğini vurguladı. Karataş, "Denizli’de Fenerbahçe sevgisini daha geniş kitlelere yaymak, etkinliklerimizi artırmak ve derneğimizi daha görünür hale getirmek için yola çıkıyorum" dedi.

Mevcut başkan Erhan Balaman ise Mart ayında gerçekleşecek seçimlerin dernek için bir bayrak değişimi niteliği taşıdığını belirterek, sürecin hayırlı olmasını diledi. Mart seçimleriyle birlikte Denizli Fenerbahçeliler Derneği'nde yeni yönetim belli olacak ve dernek yeni bir döneme adım atacak.

