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12. Eker Olympos Regatta Yelken Festivali Ödül Töreni Gerçekleşti

Eker ve TAYK iş birliğiyle düzenlenen 12. Olympos Regatta'da ödüller dağıtıldı, yelkenciler unutulmaz anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:30
12. Eker Olympos Regatta Yelken Festivali Ödül Töreni Gerçekleşti

12. Eker Olympos Regatta Yelken Festivali

Yılın en heyecan verici yelken etkinliklerinden biri olan 12. Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül töreni başarıyla gerçekleştirildi. Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte birçok yelkenci ve tekne katıldı.

Harika Bir Yelkencilik Haftası

9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından organize edilen bu festival, Eker Süt Ürünleri'nin ana sponsorluk desteği ile gerçekleşti. Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, festivalin organizasyonunu büyük bir yelken festivaline dönüştürdüklerini vurguladı.

Kendi açıklamasında Kiraz, "Bu yarış, uzun süredir düzenlenen bir etkinlikti. Bu yıl orijinal rotasında değişiklik yaparak daha büyük bir yelken festivaline dönüştürdük. Yelkenciler için keyifli bir hafta oldu, bol rüzgar vardı," ifadelerini kullandı.

Canlı Yayın ve Genç Sporcuların Başarısı

Festivalde, J/70 Match Race mücadeleleri gibi Türkiye'de daha önce yapılmamış etkinliklerde gerçekleştirildi. Yarışların ilk kez canlı yayınlandığını belirten Kiraz, izlenme sayısının 80 bini geçtiğini de ekledi.

Farklı Kategorilerde Başarılar

Organik Kimya Electron takımından Dilara Bakan, "Bu bizim için önemli bir etaptı. Genel klasman ve IRC3'te güzel başarılar elde ettik," dedi. Eker Süt Ürünleri Ticaret Direktörü Gökhan Kiraz ise, organizasyonun herkesi memnun ettiğini ifade etti.

Türkiye'de Bir İlk

TAYK Genel Müdürü Can Giray, festivalin Türkiye için yeni bir deneyim olduğunu ve katılımın oldukça yüksek olduğunu belirtti. Yarışlara katılan sporcular arasında 7 yaşından 70 yaşına kadar birçok kişi yer aldı.

SONUÇLAR VE ÖDÜLLER

IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıflarında lider olan ENKA Cheese IV takımından Levent Peynirci, organizasyonun yılın en güzel yelken festivali olduğunu dile getirdi. Yelkencilik camiası adına canlı yayınların önemine dikkat çekti.

Ödüllerin dağıtıldığı bu etkinlik, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu. Eker ailesinin destekleriyle, Türkiye'deki yelken sporunun daha da gelişmesi hedefleniyor.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül töreni Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirildi. ENKA Cheese IV takımı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında "Büyük" kupayı kazandı.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül töreni Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirildi. ENKA Cheese IV takımı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında "Büyük" kupayı kazandı.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül töreni Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirildi. ENKA Cheese IV takımı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında "Büyük" kupayı kazandı.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül töreni Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirildi. ENKA Cheese IV takımı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında "Büyük" kupayı kazandı.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül töreni Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirildi. ENKA Cheese IV takımı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında "Büyük" kupayı kazandı.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül töreni Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirildi. ENKA Cheese IV takımı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında "Büyük" kupayı kazandı.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül töreni Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirildi. ENKA Cheese IV takımı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında "Büyük" kupayı kazandı.

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