Galatasaray — RAMS Başakşehir: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'na RAMS Başakşehir karşısında başlıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından kupada sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Türkiye Kupası'nda 4. randevu

Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Başakşehir 2 galibiyet alırken 1 maç berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Başakşehir 7, Galatasaray ise 5 gol kaydetti. İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşmış; Galatasaray maçı 2-1 kazanmıştı.

Son 10 maç ve farklı skorlar

İki takım arasında oynanan son 10 maçın 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası kapsamında gerçekleşti. Bu periyotta Galatasaray 7 galibiyet alırken, Başakşehir 1 kez kazandı ve 2 maç berabere tamamlandı. Rekabetteki en farklı skor Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 mağlup ettiği sonuç olurken; Başakşehir ise Galatasaray'ı 5-1 ve 4-0 ile yenmişti. Aralarında ayrıca 3-3 gibi gollü bir karşılaşma da yer alıyor.

Okan Buruk ile Nuri Şahin'in beşinci randevusu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 4 kez birbirlerine rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk, sarı-kırmızılı takımı çalıştırırken Şahin Antalyaspor ve Başakşehir teknik direktörüydü; geride kalan 4 maçın tamamında Okan Buruk sahadan galip ayrıldı. Yarınki karşılaşma, ikilinin 5. randevusu olacak.

Eksik kadroda öne çıkan isimler

Galatasaray'da üç futbolcu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle müsabakada yer alamayacak: Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina. Bu oyuncular, milli takımları turnuva süresince elenene kadar takımdan ayrı kalacak. Ayrıca sakatlıkları devam eden Wilfried Singo ile kaleci Uğurcan Çakır de maçta forma giyemeyecek. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası bulunan Eren Elmalı ve tutuklu bulunan Metehan Baltacı de kadroda yer almayacak.

Galatasaray'ın kupa geçmişi ve hakem ataması

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım konumunda olup turnuvayı 19 kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar son şampiyonluğu 14 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep'te oynanan finalde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek elde etmişti. Başakşehir ise Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 2 kez final oynamış ancak kupayı kazanamamıştır.

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki yarınki maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Esat Sancaktar yapacak; müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

