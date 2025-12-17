DOLAR
Adanaspor Asbaşkanı Mustafa Yosun Vefat Etti

Adanaspor Asbaşkanı Mustafa Yosun, Adana Şehir Hastanesi'nde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görürken yaşamını yitirdi. Cenazesi Akkapı Mezarlığı'na defnedilecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:59
TFF 2. Lig kulübünde yasa

TFF 2. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Asbaşkanı Mustafa Yosun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Yosun, bir süredir Adana Şehir Hastanesi'nde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bugün yapılan müdahalelere rağmen Yosun vefat etti.

Cenazesinin bugün saat 12.30'da Akkapı Mezarlığı'na defin edileceği öğrenildi.

