17. Anadolu Spor Ödülleri Kırıkkale'de Sahiplerini Buldu

Kırıkkale'deki organizasyonda Hüseyin Doğru 'Yılın Medya İnsanı' ödülünü aldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 23:48
17. Anadolu Spor Ödülleri Kırıkkale'de Sahiplerini Buldu

Kırıkkale'de Spor Ödülleri Töreni Düzenlendi

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen 17. Anadolu Spor Ödülleri töreni, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde yapıldı. Bu yılki etkinlikte, ödüller 18 farklı kategoride sahiplerini buldu.

Yılın Medya İnsanı Ödülü

Etkinlikte, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğru 'Yılın Medya İnsanı' ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, düzenledikleri programın 17'incisini yapmanın mutluluğunu dile getirdi.

Spor Şehri Kırıkkale

Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz, çocukların spor yapması gerektiğine dikkat çekerek, Kırıkkale'yi bir spor kenti haline getirme hedeflerini paylaştı.

Konuşmaların ardından Hüseyin Doğru'ya ödül takdimi yapıldı ve tören sona erdi.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki törende "17. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini...

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki törende "17. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki törende "17. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini...

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki törende "17. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.

İLGİLİ HABERLER

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17. Anadolu Spor Ödülleri Kırıkkale'de Sahiplerini Buldu
2
Fenerbahçe'de Fred'in Hedefi Avrupa'da Final
3
Beşiktaş Fibabanka Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı Geçti
4
A Milli Kadın Hentbol Takımı Romanya'da Kamp Yapıyor
5
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı
6
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları Fırtınası
7
Manisa Basket Şampiyonlar Ligi'nde Galip Geldi

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak