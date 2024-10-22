17. Anadolu Spor Ödülleri Kırıkkale'de Sahiplerini Buldu

Kırıkkale'de Spor Ödülleri Töreni Düzenlendi

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen 17. Anadolu Spor Ödülleri töreni, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde yapıldı. Bu yılki etkinlikte, ödüller 18 farklı kategoride sahiplerini buldu.

Yılın Medya İnsanı Ödülü

Etkinlikte, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğru 'Yılın Medya İnsanı' ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, düzenledikleri programın 17'incisini yapmanın mutluluğunu dile getirdi.

Spor Şehri Kırıkkale

Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz, çocukların spor yapması gerektiğine dikkat çekerek, Kırıkkale'yi bir spor kenti haline getirme hedeflerini paylaştı.

Konuşmaların ardından Hüseyin Doğru'ya ödül takdimi yapıldı ve tören sona erdi.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki törende "17. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki törende "17. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.