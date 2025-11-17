1966 Turanspor 3-2 Belsinspor — Çıkış Sürüyor

1966 Turanspor, Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu 9. haftasında Belsinspor'u 3-2 yenerek beş maçlık galibiyet serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:09
Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu | 9. Hafta

1966 Turanspor, Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu'nun 9. haftasında oynanan maçta Belsinspor'u 3-2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Bordo-mavililer son 5 maçını kazanarak 15 puan topladı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Dilber Sıla Başıaçık, Pınar Çolak

Goller: Emre Can Tepedaş (dk. 5, 78), Okan Uçar (dk. 16) (1966 Turanspor); Ahmet Temur (dk. 12), Alihan Acay (dk. 45) (Belsinspor)

Kırmızı kart: Eren Ayyıldız (dk. 45) (Belsinspor)

1966 Turanspor: Baykal Altay, Emre Akyüz, Uğur Karahançer, Okan Özdemir, Okan Uçar, Emrecan Tepedaş (Mustafa Bulut dk. 78), Ahmet Bircan Doğrucan, Kadir Güngör, Deniz Karatut, Kemal Kaya (Şaban Balaban dk. 46),(Asaf Akkuş dk. 86), Fevzi Koçyiğit

Belsinspor: Vedat Arısoy (Mehmet Gedik dk. 46), Mustafa Ünlüleblebici (Furkan Gülce dk. 80), Ahmet Temur, Salih Can Kara, Alihan Acay (Okan İpek dk. 90), Samet Gümüş (Mehmet Altıparmak dk. 46), Mehmet Ali Yıldırımer (Kahraman Yurday dk. 73), Mehmet Bozdoğan, Yusuf Arslantürk, Tolga Tokuş, Burhan Gazi Şahin

