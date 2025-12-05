Salihlili İmam Hatipli Kızlar Manisa Bilek Güreşi'nde 7 Madalya

Şahin Şen Kız Anadolu İHL öğrencileri Manisa Okullar Arası Bilek Güreşi'nde 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı; üç sporcu Ocak'ta Muğla'da Manisa'yı temsil edecek.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:50
Salihlili İmam Hatipli Kızların Bileği Bükülmedi: Manisa'da Büyük Başarı

Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri kürsüde

Manisa’da düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakalarında Salihlili sporcular dikkat çekici bir performans sergiledi. Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri turnuvada toplam 7 madalya kazanarak ilçeye önemli bir başarı getirdi.

Müsabakalarda öne çıkan isimler arasında; Rayye Bekret (50 kg), İrem Nur Bilici (65 kg) ve İrem Yıldız (45 kg) il birincisi olarak altın madalya kazandı. Mürüvet Nur Özkan (+75 kg) ise ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Takımdan bir sporcu da bronz madalya alarak Salihli’ye toplamda 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandırdı.

Turnuvada dereceye giren üç sporcunun Ocak ayında Muğla’da yapılacak grup müsabakalarında Manisa’yı temsil edeceği bildirildi. Elde edilen başarılı sonuçlar, Salihli’de memnuniyet ve gururla karşılandı.

